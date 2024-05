RTL macht Hammer offiziell! Jetzt herrscht Gewissheit

Seit der Saison 2020/21 wird die UEFA Europa League auf RTL+ übertragen. Mit einem Abo bei der Entertainment-Plattform von RTL kann man sich alle Spiele der Europa League und der Conference League anschauen. Dazu wird jeden Donnerstag ein Spiel im Free-TV übertragen.

So auch das Finale dieses Wettbewerbs am Mittwoch (22. Mai). Bayer 04 Leverkusen verlor das Endspiel gegen Atalanta Bergamo (0:3). Für das deutsche Team verlief das Finale also nicht wirklich erfolgreich – anders als für den deutschen Privatsender RTL.

RTL sahnt mit Europa League-Finale richtig ab

Nach der Final-Niederlage herrschte bei Leverkusen purer Frust. Bei RTL freute man sich jedoch über das Spiel – vor allem wegen der starken Zuschauerzahlen. Denn mit dem Aufeinandertreffen von Leverkusen und Atalanta konnte RTL Bestwerte einholen.

Bis zu 8,76 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel im Free-TV, der Schnitt lag bei 7,82 Millionen. Nur mit dem Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande (2:1) erzielte RTL mit 10,821 Millionen im Schnitt bessere Zahlen in diesem Jahr.

Beim Gesamtpublikum kam das Spiel auf starke 32,4 Prozent, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar auf 44,6 Prozent. An das Europa-League-Finale 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers (5:4 n.E.) kam das diesjährige Endspiel knapp nicht heran. Damals sahen im Schnitt 8,99 Millionen zu.

Europa League auch in Zukunft bei RTL

Dennoch war die diesjährige Saison mit dem Endspiel als Krönung ein echter Erfolg für RTL. Mit Blick auf die kommenden Jahre dürfte sich der Privatsender auf weitere starke Quoten freuen – bis 2027 liegen die Übertragungsrechte der Europa League noch bei dem deutschsprachigen Sender.

Ab der kommenden Saison wird es dazu noch mehr Europa-League- und Europa-Conference-League-Spiele im Free-TV geben. Denn dann ist sowohl EL als auch ECL mit 36 Teams geplant. Jede Mannschaft soll in der Vorrunde acht Partien (Europa League) und sechs Partien (Europa Conference League) bestreiten. All diese Spiele werden einmal mehr bei RTL und RTL+ zu sehen sein.