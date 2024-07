Ralf Schumacher outet sich als schwul: Jetzt zeigt der Formel-1-Experte allen seinen Freund

Ralf Schumacher ist einen großen Schritt gegangen: Am Sonntagabend (14. Juli) hat sich Ralf Schumacher als schwul geoutet. Der frühere Formel-1-Fahrer zeigt der ganzen Welt zum ersten Mal seinen Partner Etienne.

Für diesen Schritt bekommt Ralf Schumacher von seinen Fans und auch der Promi-Welt extrem viel Zuspruch. Freundin Carmen Geiss teilt dazu ein langes, emotionales Statement.

Ralf Schumacher hat sich geoutet!

„Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, diese Worte schrieb Ralf Schumacher am Sonntagabend bei Instagram und teilte dazu ein Foto, dass ihn Arm in Arm mit einem Mann auf einem Boot zeigt. Damit ist Ralf Schumacher einen mutigen Schritt gegangen. Der Sky-Experte steht ganz offen zu seiner Homosexualität.

Von seinen Freunden und Fans bekommt er ganz viel Zuspruch für sein Outing. „Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz. Es war eine mutige Entscheidung, die lange in ihm gereift ist und die er nun voller Stolz und Selbstvertrauen geht. Sein Outing ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er endlich in der Lage ist, seine wahre Identität zu leben und zu lieben, ohne Angst oder Scham“, schreibt beispielsweise Freundin Carmen Geiss bei Instagram und teilt dazu ein Foto von Schumacher und seinem Freund Etienne, die bereits seit zwei Jahren ein Paar sein sollen.

Weiter schreibt der RTL-Zwei-Star: „Sein Mut und seine Ehrlichkeit sind inspirierend, und ich bin unendlich dankbar, ihn in meinem Leben zu haben. Seine Reise zu sich selbst ist ein Beweis dafür, dass Liebe, Akzeptanz und Selbsttreue die größten Kräfte in unserem Leben sind. Und ich liebe beide von ganzem Herzen und bin froh, dass ich zwei Herzen gefunden haben.“

„Respekt und Liebe für Euch“

Von seinen Fans gibt es ebenso viel Zuspruch: „Wie befreiend es sein muss, dies endlich öffentlich kundzutun. Und als Person des öffentlichen Lebens sicher nicht einfach. Respekt und Liebe für Euch“, schreibt ein Fan. Viele weitere Follower zollen ihren Respekt und wünschen dem früheren Formel-1-Fahrer und seinem Freund alles Liebe für die Zukunft.

Ralf Schumacher war von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher verheiratet. 2009 trennte sich das Paar. Die Beiden haben einen gemeinsamen Sohn. David Schumacher kam 2001 zur Welt. Er ist inzwischen selbst Rennfahrer.