Formel: Verstappen spricht Klartext – jetzt wissen alle Bescheid

Bei Max Verstappen gab es vor Kurzem eine sehr erfreuliche Nachricht, die ihm wohl den ganzen Formel-1-Wahnsinn vergessen lassen hat: die Geburt seiner Tochter Lily. Der Niederländer ist zum ersten Mal Vater geworden. Davor konnte er erste Erfahrungen als Stiefvater sammeln.

Seitdem stellen sich viele Formel-1-Fans die Frage: Wird Max Verstappen jetzt dadurch langsamer? Das ist in der Vergangenheit schon mit einigen Piloten der Fall gewesen. Doch der Red-Bull-Star beruhigt seine Anhänger.

Formel 1: Verstappen spricht Klartext

Die freudige Nachricht gab es für Max Verstappen kurz vor dem Imola-GP: Er und seine Freundin Kelly Piquet wurden Eltern. Die kleine Lily kam auf die Welt und durfte schon den ersten Formel-1-Sieg bejubeln. Der Niederländer gewann nämlich auf der Strecke in Italien nur kurz nach der Geburt seiner Tochter.

Auch interessant: Formel 1: Verstappen packt aus – „Bin froh, dass es vorbei ist“

In einem YouTube-Video des „Inside Track“-Kanals sprach der vierfache Weltmeister über seine bisherigen Erfahrungen als Vater: „Zum Glück ist es nicht zu hektisch,“ begann Verstappen. „Ich denke, als Vater ist man anfangs sowieso so sehr an die Mutter gebunden, man ist mehr wie ein Passagier, und man sorgt einfach dafür, dass es allen gut geht und es nicht zu viel Chaos gibt.“

Auf die Frage, ob ihn das Vaterwerden auf und abseits der Strecke verändert hätte, antwortete Verstappen ebenfalls deutlich: „Nein, ich denke nicht, dass das einen Fahrer ändern sollte, um ehrlich zu sein. Wenn ich an die Strecke komme, weiß ich, was ich tun muss und was getan werden muss. Also bin ich sehr fokussiert darauf. Aber es ist einfach schön, dass, wenn du nach Hause gehst, da ein kleines Mädchen ist.“

Weltmeister hofft auf weitere Siege

Dass es keine Auswirkungen auf seinen Fahrstil haben wird, zeigte der Formel-1-Star direkt in Imola. In Monaco konnte er – wie die anderen Fahrer auch – kaum überholen und wurde am Ende Vierter. Besser soll es jetzt in Barcelona und in den Rennen danach laufen.

Mehr Nachrichten für dich:

Verstappen hofft, dass der dritte Sieg in diesem Jahr bald folgen wird und er im WM-Kampf mit den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris wieder näher kommen kann.