Olympia 2024: Fans rasten plötzlich komplett aus – Mega-Duell könnte alles in den Schatten stellen

Schnappatmung bei allen Tennis-Fans bei Olympia 2024! Natürlich sind auch die Schlägerhelden um Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und Novak Djokovic dabei. Ab Sonntag (28. Juli) geht es auf der Anlage von Roland Garros rund.

Vorher mussten allerdings die Duelle der ersten Runde sowie der Turnierbaum ausgelost werden. Und das brachte bei Olympia 2024 einen echten Kracher ans Licht. Bereits in der 2. Runde könnte es zum Duell der Giganten kommen.

Olympia 2024: Mega-Duell im Tennis wartet

Gemeinsam haben sie über 60 Grand-Slam-Titel errungen. Der eine ist erfolgreichster Spieler aller Zeiten, der andere der unumstrittene Sandplatz-Dominator. Die Rede ist natürlich von Novak Djokovic und Rafael Nadal. Die beiden Granden des Tennis-Sports sind in Paris natürlich auch am Start.

Gerade weil sich insbesondere Nadals Karriere auf das Ende zu bewegt, wäre ein letztes Aufeinandertreffen der beiden ein absolutes Highlight für die Fans. Und siehe da: Der Wunsch könnte bei Olympia 2024 deutlich früher als gedacht in Erfüllung gehen.

Auslosung sorgt für Schnappatmung

Während Djokovic gegen den Australier Matthew Ebden ran muss, bekam Nadal den Ungar Marton Fucsovics zugelost. Interessant ist aber ein anderes Detail. Der Turnierbaum will es nun mal so, dass Djokovic und Nadal in Runde 2 gegeneinander ranmüssen, sollten sie ihre jeweiligen Matches gewinnen.

Das ließ die olympischen Tennis-Fans natürlich komplett eskalieren. Früher wäre dieses Duell in Roland Garros ein sicheres Finale gewesen. „Das wäre ein absolutes Highlight“, kommentierten zahlreiche Fans die Auslosung.

Olympia 2024: Zverev startet einfacher

Mutmaßlich einfacher startet dagegen Alexander Zverev. Der amtierende Olympia-Sieger muss gegen den Spanier Jaume Munar ran. Auch in der zweiten Runde würde mutmaßlich kein unmöglicher Gegner auf ihn warten.