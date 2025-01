Australian Open: Drama um deutsche Tennis-Stars! Jetzt ist es aus

Die Australian Open neigen sich ihrem Ende entgegen. Im ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025 lief es aus deutscher Sicht bis zuletzt gut – mit Alexander Zverev im Einzel sowie Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel waren die Titelhoffnungen groß.

Nun erreicht die deutschen Tennisfans jedoch eine schlechte Nachricht aus „Down Under“. Die Träume dieser Tennis-Stars sind jetzt endgültig geplatzt – sie kommen mit leeren Händen von den Australian Open zurück!

Australian Open: Pütz und Krawietz im Halbfinale raus

Es sollte am Ende nicht sein: Trotz des Weltmeistertitels im Jahr 2024 geht das Doppelgespann aus Tim Pütz und Kevin Krawietz bei einem Grand-Slam-Turnier wieder einmal leer aus. Im Halbfinale unterlagen die beiden Deutschen Harri Heliövaara aus Finnland und dem Briten Henry Patten knapp in drei Sätzen. Damit muss Pütz weiter auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere warten.

In der Rod Laver Arena von Melbourne kamen die Zuschauer im Doppel-Kracher dabei voll auf ihre Kosten. Im entscheidenden dritten Satz des Spiels schenkten sich die beiden Top-Duos nichts, das Duell ging in den Tie-Break – in dem Pütz und Krawietz ihren Gegnern denkbar knapp den Vortritt lassen mussten. Im Endspiel treffen Heliövaara und Patten nun auf die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Zverev die letzte deutsche Hoffnung

Während Putz und Krawietz also schon jetzt ihre Heimreise antreten müssen, verbleibt mit Alexander Zverev nur noch eine deutsche Hoffnung bei den Australian Open. Der Weltranglistenzweite bekommt es in seinem Halbfinale am Freitagmorgen (24. Januar, 04:30 Uhr) mit Novak Djokovic zu tun.

Nach zuletzt stabilen Leistungen gegen vermeintlich machbare Aufgaben steht für Zverev nun also der erste Härtetest auf dem Programm. Mit einem Turniersieg würde der gebürtige Hamburger seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern.