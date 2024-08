Olympia 2024: Das Ende einer Ära! Jetzt ist es passiert

Viele Athleten träumen lediglich von einer Teilnahme bei Olympia. Andere wiederum wollen unbedingt eine Medaille gewinnen – am besten soll es Gold werden. Vor allem die Stars und Favoriten haben nur ein Ziel: Edelmetall.

Zu den ganz großen Favoriten bei Olympia gehörte auch das jamaikanische Sprintteam der Frauen. Die Goldmedaille war in den vergangenen Spielen immer in fester Hand der Jamaikaner. Doch in Paris ist das passiert, was kaum jemand wohl für möglich gehalten hätte.

Olympia 2024: Das Ende einer Ära

Usain Bolt war stets das Highlight bei Olympia. Der ehemals schnellste Mann der Welt sorgte in denkwürdigen Finalläufen über 100 Meter stets für eine große Show. Die vielen Fans jubelten, aber vor allem Jamaika jubelte. Das Land holte so viele Goldmedaillen – und das nicht nur durch Bolt. In Paris gab es allerdings einen heftigen Stich ins Herz der Sprint-Nation.

Zunächst war es der US-Amerikaner Noah Lyles, der die Jamaikaner bei den 100 Metern der Männer besiegte. Noch schlimmer aber lief es für die Frauen. Der Startblock von Shelly-Ann Fraser-Pryce war leer geblieben. Die dreimalige Olympiasiegerin musste aufgrund einer kurzfristigen Verletzung ihre Teilnahme absagen.

In Tokio vor drei Jahren gewann Jamaika alle drei Medaillen. Nun endete allerdings für Jamaika eine Ära mit vier Olympiasiegen in Folge.

Bittere Spiele für Jamaika

Es folgten weitere schlechte Nachrichten für Jamaika. Nach dem Aus von Fraser-Pryce konnte auch die zweimalige Weltmeisterin Shericka Jackson nicht über die 200 Meter starten. Die einstige Top-Nation im Sprint erlebt extrem bittere Spiele. Schon vor dem Start sagte die fünffache Olympiasiegerin Thompson Hera ihre Teilnahme aufgrund eines Achillessehnenrisses sogar komplett ab.

Während Jamaika in den vergangenen Sommerspielen stets abräumte und zahlreiche Goldmedaillen abholte, sieht es im Medaillenspiegel aktuell ziemlich düster aus. Bislang holten jamaikanische Athleten nur drei Medaillen: zweimal Silber, einmal Bronze.