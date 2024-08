NFL bei RTL: Entscheidung gefallen! Fans schauen ganz genau hin

Die neue Saison in der NFL rückt immer näher. Die Pre-Season läuft, in knapp einem Monat geht’s dann endlich wieder los. Übertragen wird die Nordamerikanische Football-Liga in diesem Jahr auch wieder bei RTL.

Schon jetzt hat RTL eine wichtige Entscheidung für die neue Saison getroffen. Die Zuschauer werden ganz genau hinschauen, denn es steht schon fest, welche Spiele der Kölner Sender in Woche eins zeigt.

NFL: DIESE Spiele zeigt RTL in Woche eins

Vor rund einem halben Jahr schlugen die Kansas City Chiefs die San Francisco 49ers im Super Bowl und streckten die Vince-Lombardi-Trophy in Höhe. Es dauert nicht mehr lange, dann geht die neue Saison wieder los. Anfang September ist der Kick-Off für die neue Saison.

Mit dabei ist in dieser Saison auch wieder RTL. Der Kölner Sender hat sich im Vorjahr die Rechte geschnappt, überträgt seit dem an jedem Wochenende die Spiele der NFL aus seinem Studio.

Season Opener mit Super-Bowl-Champ Kansas live bei RTL

Nun ist auch klar, welche Spiele RTL in Woche eins zeigen wird. Die Fans können sich auf folgende Kracher freuen:

Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens, Freitag, 6. September, 01.50 Uhr, RTL

New York Giants – Minnesota Vikings, Sonntag, 08. September, 19 Uhr, RTL

Atlanta Falcons – Pittsburgh Steelers, Sonntag, 08. September, 18.40 Uhr, RTL+

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders, 08. September, 22.25 Uhr, RTL

Diese Partien werden sich die Fans der NFL mit Sicherheit ganz genau notieren. Neben dem Season Opener mit Super-Bowl-Champ Kansas City gibt’s unter anderem die Steelers und die Tampa Bay Buccaneers im Live-TV.

Zur neuen Saison hat sich bei RTL die ein oder andere Sache geändert. Der Kölner Sender rüstet noch einmal auf.