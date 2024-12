NFL-Hammer perfekt! Deutsche Fans können jubeln

Der Hype um die National Football League wird in Deutschland und Europa immer größer. Die Teams der NFL bekommen jährlich immer wieder großen Fanzuwachs aus Übersee. Deutschland ist einer der europäischen Vorreiter für die NFL und Ligachef Rodger Goodell.

In den letzten Jahren fanden bereits mehrere NFL-Spiele in Deutschland statt. Sowohl in München als auch in Frankfurt fand bereits ein Saisonspiel statt. Seit langem wurde darüber diskutiert, ob auch eine weitere deutsche Stadt ein Spiel bekommt. Jetzt ist alles klar.

NFL kommt 2025 nach Berlin

Die Top-Stars der US-amerikanischen Kultsportart kommen in die deutsche Hauptstadt! Am Mittwochnachmittag (11. Dezember) hat die Liga das offiziell bekannt gegeben. Die 32 Eigentümer der jeweiligen Teams hatten kurz zuvor in einer Sitzung die Entscheidung getroffen.

Im kommenden Jahr wird also erstmals ein NFL-Spiel in Berlin stattfinden. Auch 2027 und 2029 wird die Hauptstadt Gastgeber einer Partie sein. Damit ist Berlin bereits die dritte deutsche Stadt, in der sich Fans das Sportspektakel live ansehen können. „Deutschland hat eine reiche Tradition im American Football, und die NFL hat eine lange Geschichte mit der Stadt Berlin“, so Goodell.

„Jetzt, mit fast 20 Millionen NFL-Fans in Deutschland, kehren wir in historischer Weise in die Stadt zurück und spielen zum ersten Mal ein reguläres Saisonspiel, um das nächste Kapitel in unserer Beziehung zu Berlin aufzuschlagen“, so der 65-Jährige weiter.

Berlin gibt Millionen-Paket frei

Die Überlegungen, ein NFL-Spiel in der deutschen Hauptstadt auszutragen, bestehen bereits seit mehreren Jahren. Doch nun hat auch der Berliner Senat grünes Licht für den US-Sport gegeben. Insgesamt investiert die Stadt Berlin 12,5 Millionen Euro für das Mega-Event, die NFL trägt Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro.

In diesem Jahr hat die National Football League fünf Spiele außerhalb der USA ausgetragen, im kommenden Jahr wird diese Anzahl auf acht hochgeschraubt. Neben London, Berlin, Madrid und Brasilien wird laut „Bild“ auch Dublin ein Spiel bekommen. London wird – wie in jedem Jahr – zwei Spiele austragen.