NFL in München: Kein Ticket? Kein Problem! Deutschland-Chef macht Versprechen

Am 10. November ist es wieder so weit. Die NFL kommt wieder nach Deutschland. In der Allianz-Arena in München treffen die New York Giants auf die Carolina Panthers – und das lockt natürlich wieder tausende Fans in die Großstadt im Süden Deutschlands.

Rund 70.000 glückliche NFL-Fans konnten Tickets für das nächste Spiel auf deutschem Boden ergattern, doch was, wenn man leer ausgegangen ist? Alexander Steinforth, Deutschland-Chef der NFL, verspricht: Es lohnt sich auch ohne Ticket nach München zu kommen.

NFL in München: Panthers und Giants kommen

„Die Nachfrage nach Tickets war größer als die beim Spiel von Tom Brady“, verriet Alexander Steinforth jetzt im Podcast „Footballerei“ im Gespräch mit Alexander von Kuczkowski. 2022 spielte der Superstar mit den Tampa Bay Buccaneers in München. Nach einem Jahr mit zwei Spielen in Frankfurt kehrt die NFL im November nach München zurück. Die Carolina Panthers empfangen die New York Giants.

„Wir freuen uns extrem auf das Spiel. Die Giants sind eine ikonische Marke. Die Panthers sind ein Team, was stark in Deutschland engagiert“, preist Alexander Steinforth die Partie an. Mit den Giants kommt Jakob Johnson ein deutscher NFL-Spieler und mit Bryce Young, Quarterback der Panthers, der First Pick des Drafts von 2023 nach Deutschland.

Der Hype auf die Karten war auch in diesem Jahr wieder riesig. Am Ende gab es allerdings nur rund 70.000 Glückliche, die ein Ticket ergattern konnten. Mehr Plätze gibt es in der Allianz-Arena nicht. Ganz viele NFL-Fans gingen leer aus.

„Es wird ausreichend geboten sein, für diejenigen, die kein Ticket haben“

Aktuell stecke man „ganz tief in den Planungen“, berichtet Steinforth und dabei legt man den Fokus nicht nur auf das Spiel selbst. „Unser Ziel ist es, möglichst viel drum herumzubauen und den Menschen, die ohne Ticket vor Ort sind, das Gefühl geben, dass sie hier mit ihrer NFL-Familie zusammenkommen. Wir werden wieder ganz viele Teams in der Stadt haben. Wir sehen, dass unsere Medienpartner extrem viel machen“, betont Steinforth.

Die Detroit Lions, die Indianapolis Colts, die New York Giants, die Pittsburgh Steelers, die Seattle Seahawks, die New England Patriots, die Kansas City Chiefs, die Atlanta Falcons, die Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers haben die Vermarktungsrechte für Deutschland. Auch sie werden an dem Wochenende des NFL-Spiels in München aktiv sein.

Viel mehr wollte Steinforth noch nicht verraten. „Wenn man da in der Innenstadt unterwegs ist, wird man auch viel mitbekommen und auf viele Gleichgesinnte treffen“, sagt er. Es wird aber auf jeden Fall wieder die beliebten Fan-Pubs und Public Viewings geben. Er verspricht: „Es wird ausreichend geboten sein, für diejenigen, die kein Ticket haben.“