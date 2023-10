NFL bei RTL: Paukenschlag für deutsche Fans! Sender macht es offiziell

RTL statt ProSieben – diesen Wechsel machte die NFL in diesem Sommer in Deutschland durch. Die neue Rechtevergabe sollte eine neue Ära einläuten – auch wenn bei den Übertragungen viele altbekannte Gesichter zu sehen sind.

Die ersten Wochen waren für die NFL bei RTL allerdings nicht einfach (hier mehr darüber erfahren). Nun versucht der Sender nochmals am Angebot zu schrauben. Die gute Nachricht für alle Fans in Deutschland: Bald sind auch an einem Donnerstag Spiele zu sehen.

NFL bei RTL: Weitere Sendezeit

Wer die größte und stärkste Football-Liga der Welt im Free-TV verfolgen will, der ist sonntags auf RTL angewiesen. Dort flimmert je eines der frühen und eines der späten Spiele über den Bildschirm. Zusätzlich ist auf dem hauseigenen Streamingdienst eine weitere Partie zu sehen.

Mit Ausnahme des Saisonauftakts war unter der Woche bisher allerdings kein Football zu sehen. Das wird sich zu Thanksgiving ändern, wie der Sender bekanntgab. Auf Football-Fans warten mehrere Stunden Live-Action der NFL bei RTL.

Besondere Spiele im Free-TV

Thanksgiving ist für die Amerikaner ein besonderes Fest und so findet an diesem Tag traditionell nicht nur ein Spiel der Liga statt. In diesem Jahr fällt das Fest auf den 23. November. Terminiert sind dafür die beiden Spiele Green Bay Packers – Detroit Lions und Washington Commanders – Dallas Cowboys.

Auch in Deutschland sind diese Spiele in diesem Jahr frei empfangbar zu sehen – und zwar auf RTL Nitro! Das gab RTL jetzt bekannt. Los geht es an Thanksgiving um 18 Uhr. Alternativ können die Spiele aber auch auf RTL+ verfolgt werden.

Doch damit nicht genug. Auch die Premiere des Black-Friday-Games am Tag (24. November) darauf ist über diese beiden Wege zu sehen. Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung der Begegnung zwischen den New York Jets und den Miami Dolphins.

NFL bei RTL: Nitro wird wichtiger

Damit wird der Spartensender Nitro für die Football-Übertragung wichtiger. Bisher liefen hier nur Spiele aus der Pre-Season sowie das Football-Magazin, das immer freitags ab 19.15 Uhr läuft.