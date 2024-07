Erlösung perfekt! Mick Schumacher darf endlich wieder jubeln

Fast zwei Jahre ist es mittlerweile her, als Mick Schumacher das letzte Mal bei einem Formel-1-Rennen im Cockpit saß. Seitdem wartet der mittlerweile 25-Jährige auf eine neue Chance in der Rennserie.

Seine Zeit bei Haas war damals nicht gerade von Erfolg gekrönt. In 43 Rennstarts landete der Deutsche nur zweimal in den Punkten – eine traurige Bilanz. Nun hat Mick Schumacher jedoch endlich mal wieder einen Grund zum Jubeln!

Mick Schumacher holt ersten Punkt bei Langstrecken-Weltmeisterschaft

Beim Sechs-Stunden-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC in Sao Paulo holte Schumacher zusammen mit seinen Teamkollegen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere endlich den ersten Saisonpunkt. Der 25-Jährige fuhr den ersten Stint für sein Team Alpine und wusste zu überzeugen. Jedoch wäre auch noch mehr drin gewesen, meint Schumacher.

Auch interessant: Formel 1: Hammer-Wechsel bestätigt – jetzt ging alles ganz schnell

„Wir hatten das Potenzial und den Speed, haben es aber nicht ganz zusammengebracht“, so Schumacher nach dem Rennen. Hintergrund: Alpine hatte sich beim ersten Boxenstopp gegen einen Reifenwechsel entschieden. Schumacher musste sich folglich gegen seine Kontrahenten geschlagen geben, die sich zuvor neue Reifen geholt hatten. Er und sein Team fielen von Platz sechs auf zehn zurück.

Schumacher zieht positives Fazit

Dennoch zieht der ehemalige Haas-Pilot ein positives Resümee: „Ich habe viel im Auto gesessen, das ist schön. Aus meiner Sicht war es ein ziemlich sauberes Rennen – so sauber, wie es in einem 6-Stunden-Rennen nur sein kann. Es hat mir viel Spaß gemacht“, so Schumacher. Mit dem ersten Punkt der Saison seien er und Alpine zufrieden.

Der Blick des 25-Jährigen wird indes nicht nur auf das nächste Rennen in Austin gehen, sondern auch auf die Formel 1. Denn dort dreht sich das Fahrerkarussell derzeit munter im Kreis. Auch Schumacher wird immer wieder als Kandidat für eines der sechs verbliebenden Cockpits gehandelt. Unter anderem bei Alpine gilt er nach dem Abschied von Esteban Ocon als heißer Kandidat.