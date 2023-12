Mick Schumacher: Alpine-Boss enthüllt Vertragsdetail – „Die Vereinbarung ist klar“

Mick Schumacher wird 2024 zum ersten Mal in der FIA-Langstreckenweltmeisterschaft WEC an den Start gehen. Der 24-Jährige hat einen Vertrag unterschrieben. Auswirkungen auf seine Formel-1-Karriere hat dieser Job aber keine.

Alpine-Boss Bruno Famin bestätigte jetzt in einem Interview, dass Mick Schumacher jederzeit zurück in die Formel 1 gehen kann. Ergibt sich dort eine unerwartete Möglichkeit, wird Schumi Jr. in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen.

Mick Schumacher: Formel-1-Comeback stünde nichts im Weg

„Der Vertrag ist klar, die Vereinbarung mit Mick ist klar. Wenn er die Chance bekommt, in der Formel 1 zu fahren, um George oder Lewis zu ersetzen, dann wird er Formel 1 fahren“, bestätigte Famin im Gespräch mit „Daily Sportscar“.

Dafür müsste allerdings etwas Unvorhergesehenes passieren. Heißt: Einer der Mercedes-Stammpiloten, George Russell oder Lewis Hamilton, müsste krankheits- oder verletzungsbedingt ausfallen.

Zunächst einmal steht für Mick Schumacher aber das Abenteuer Langstrecke auf dem Programm. Bei Alpine ist man sehr froh, den 24-Jährigen an Bord zu haben. „Wenn man die Möglichkeit hat, Mick Schumacher im Team zu haben, dann arbeitet man natürlich daran“, sagte der Alpine-Boss.

„Ein sehr guter Fahrer, ein sehr schneller Fahrer“

Von Schumi Jr. sprach er in den höchsten Tönen. „Was er ins Team einbringen kann, ist seine Erfahrung auf höchstem Wettbewerbsniveau“, sagt Famin. „Mick ist immer noch Ersatzfahrer bei Mercedes und hat viel Erfahrung in einem Formel-1-Team, das auf höchstem Niveau arbeitet. Er hat zwei komplette Saisons bei Haas absolviert und wird einige Ideen und Methoden mitbringen, die uns helfen werden, die Messlatte höher zu legen – und genau das wollen wir. Ich denke, er ist ein sehr, sehr cleverer Kerl.“

Mick sei ein „sehr guter, ein sehr schneller Fahrer.“ Man dürfe nicht vergessen, dass er ein „Formel-2- und Formel-3-Champion war. Er bringt viele Fähigkeiten mit. Ich wüsste nicht, warum wir uns diese Chance hätten entgehen lassen sollen.“