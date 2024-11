Mick Schumacher bricht sein Schweigen – „Die Reise geht weiter“

Mick Schumacher musste in den letzten Wochen und Monaten einige heftige Rückschläge einstecken. Der 25-Jährige hat den Kampf um ein festes Cockpit in der Formel 1 endgültig verloren, wird nächstes Jahr nicht in der Rennserie an den Start gehen.

Nun hat Mick Schumacher sein Schweigen gebrochen und sich öffentlich zu den Rückschlägen geäußert. Bei Instagram zeigte er sich in einem kurzen Statement kämpferisch und richtete den Blick nach vorne.

Mick Schumacher meldet sich nach Rückschlägen zu Wort

Er hat gehofft und gebangt. Er hat alles versucht, um es zu schaffen – und ging am Ende doch leer aus. Mick Schumacher muss seinen Traum von der Formel 1 vorerst wieder begraben. Er hat kein Cockpit ergattern können.

Erst galt er lange Zeit als heißer Kandidat bei Alpine, durfte sogar an einem Testtag teilnehmen. Die Entscheidung fiel aber letztlich zu Gunsten von Alpine-Junior und Schumi-Kumpel Jack Doohan aus.

Bis zuletzt durfte sich dann noch Chancen auf das Cockpit bei Sauber machen. Teamchef Mattia Binotto erklärte ihn öffentlich zu einem der Kandidaten. Doch auch diesen Kampf konnte Schumacher nicht gewinnen. Das Mega-Talent Gabriel Bortoleto bekam schließlich den Zuschlag.

„Die Reise geht weiter“

Nun hat sich Schumacher nach den bitteren Rückschlägen bei Instagram zu Wort gemeldet. „Das Leben verläuft nicht immer wie geplant, und Rückschläge können schwer zu verkraften sein. Aber jede Herausforderung ist eine Chance, zu lernen, zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen“, schreibt er.

Und dann kündigt er an: „Dies ist nur ein Kapitel, nicht die ganze Geschichte. Die Reise geht weiter, und ich bin fest entschlossen, sie zu bestehen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung, sie bedeutet mir sehr viel.“

Wie es für Schumacher 2025 weitergeht, steht noch nicht fest. Seine Zukunft liegt aber wohl erst einmal in der Langstreckenserie WEC.