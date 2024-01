Mick Schumacher packt über Probleme aus – „Keine Chance in der Formel 1“

Lange Zeit gab es Diskussionen um ein mögliches Formel-1-Comeback von Mick Schumacher. Doch letztlich führt es ihn in die Langstrecken-Serie. Dort wird er in diesem Jahr für Alpine zum ersten Mal an den Start gehen.

Viele Experten und Fan spekulierten in den letzten Wochen, ob das der richtige Schritt für Mick Schumacher sei. Doch nun betont der Rennfahrer selbst, dass ihm außer dem Abenteuer in der WEC nicht viele Möglichkeiten geblieben sind.

Mick Schumacher: „Ein bisschen klaustrophobisch“

Von der Formel in die WEC – für viele mag das als ein Rückschritt aussehen. Für Schumacher ist es das nicht. Im Gegenteil: Er sieht die Langstrecken-WM als große Herausforderung und als große Chance an. Dennoch bestreitet er nicht, dass sein Blick zuerst in die Königsklasse des Motorsports ging.

Für ihn sei der Umstieg von Formel-1-Boliden in ein WEC-Auto in enormer Unterschied. „Es ist ein ganz anderes Auto zu fahren“, sagte Schumacher gegenüber „RacingNews365“. „Ich werde nicht lügen, es fühlt sich sehr schwer an, es fühlt sich ganz anders an und so. Vielleicht manchmal auch ein bisschen klaustrophobisch, denn es ist das erste Mal für mich, dass ich meine Reifen nicht sehe, es ist das erste Mal, dass ich keinen Wind im Gesicht bekomme“, so der Deutsche.

Schon im Oktober vergangenen Jahres durfte Schumacher das LMDh-Auto von Alpine bei einem Test zum ersten Mal auf der Rennstrecke von Jerez in Spanien erleben. Kurz darauf unterschrieb der 23-Jährige den Vertrag bei dem französischen Team. War diese Fahrt der Grund für den Wechsel? Laut Schumacher nein. „Es war natürlich ganz anders, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es der entscheidende Faktor war. Ich war schon an dem Punkt, an dem ich mich dazu verpflichten wollte, wenn ich in der Formel 1 keine Chance bekomme“, verriet Schumacher.

„War schon immer ein Ziel“

Anfang März wird Schumacher sein erstes WEC-Rennen in Katar bestreiten. Sein Highlight der Saison? Ganz klar das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. „Die 24 Stunden von Le Mans waren schon immer ein Ziel vieler Fahrer, heutzutage sogar der Formel-1-Fahrer, und sie wollten daran teilnehmen“, betonte der ehemalige Formel-1-Pilot.

„Man kann Le Mans nur gewinnen, wenn man die Zielflagge sieht. Ich meine, ich denke, wie jeder Fahrer will man natürlich etwas gewinnen, und ich denke, Le Mans ist das größte Rennen da draußen“, sagte er mit Blick auf das herausfordernde Rennen, das am 15. und 16. Juni stattfinden wird.