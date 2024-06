Michael Schumacher: Schock für seine Familie! Festnahmen nach Erpressungsversuch

Lange war es still um Michael Schumacher und seine Familie – doch nun kam es zu einem Schock-Erlebnis für die Angehörigen des Ex-Rennsportlers. Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag (14. Juni) bestätigte, hatten es Kriminelle auf die Familie Schumacher abgesehen.

Demnach sollen zwei Männer versucht haben, die Familie von Formel-1-Ikone Michael Schumacher zu erpressen. Die Tatverdächtigen seien jedoch bereits von der Polizei festgenommen worden und befänden sich in Haft.

Michael Schumacher: Familie gerät ins Visier von Kriminellen

Ein Albtraum für die Schumachers! Die möglichen Täter hätten gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte, sagte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Sie sollen eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben – sonst würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Nachweis hätten die Täter einige Dateien an die Familie übersandt. Die Polizei soll bereits vor einigen Tagen informiert worden sein.

Am Mittwoch (19. Juni) seien die beiden Tatverdächtigen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Groß-Gerau (Hessen) festgenommen worden. Die beiden aus Wuppertal stammenden Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Vater-Sohn-Duo in Untersuchungshaft

Durch „technische Maßnahmen“ habe ermittelt werden können, dass die mutmaßlichen Erpresser der Familie Schumacher von Wuppertal aus gehandelt hätten. Als Verdächtige seien zwei 53 und 30 Jahre alte Männer aus Wuppertal verhaftet worden – Vater und Sohn. Beide stünden aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung.

Bereits 2017 hat ein Fremder versucht, die Familie Schumacher zu erpressen. Er erhielt damals eine Bewährungsstrafe. Ein mögliches Strafmaß und der weitere Verlauf der aktuellen Untersuchung sind noch offen.