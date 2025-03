Max Verstappen vor Debakel – Experte mit Schock-Ansage

Wer wird in der anstehenden Saison der Formel 1 wohl Weltmeister? Diese Frage stellen sich unmittelbar vor Saisonstart Millionen Fans der Motorsport-Königsklasse auf der ganzen Welt.

Kann Max Verstappen im Red Bull den fünften WM-Titel in Folge einfahren? Oder triumphiert in diesem Jahr das McLaren-Ass Lando Norris? Und was ist mit Ferrari? Wird Lewis Hamilton auf seine alten Tage noch mal für eine Sensation sorgen?

Max Verstappen: Red Bull zu langsam?

Fragen über Fragen – wie gut, dass Ralf Schumacher ein paar Antworten hat. Der Sky-Experte ist sich sicher, dass Max Verstappen und Red Bull zumindest zu Saisonbeginn in der Formel 1 keine Bestzeiten in den Asphalt brennen werden. „Ich glaube, man sieht, dass sie einfach hinterherhinken und langsamer sind“, sagt der Sky-Experte über das Red-Bull-Team.

Einer der Gründe für die aktuellen Probleme bei Red Bull könnten namhafte Abgänge in den vergangenen Monaten sein. „Es sind noch einige Leute weggegangen im Winter. Und Pierre Vacier ist meines Erachtens nach einfach kein Adrian Newey, und dementsprechend wird‘s schwer“, so Schumacher über den neuen Hauptverantwortlichen für die Entwicklung des RB21.

Red Bull und Christian Horner

Der frühere Formel-1-Pilot sieht zudem bei Red Bull ein Problem in Christian Horner. „Man hat das Gefühl, dass er über Wasser gehen will im Team“, sagt Ralf Schumacher bei Sky: „Er reißt die Dinge sehr stark an sich. Ob das immer so gut ist, ich weiß nicht. Als Teamchef ein Auto zu designen, wird dann irgendwann schwierig.“

Das hat bei Red Bull bereits zu Querelen geführt. Und Ralf Schumacher meint: „Aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass Ruhe reinkommen wird. Ich sehe es so: Christian Horner ist jemand, der gerne alles in der Hand hält, und noch mehr Verantwortung haben will. Ich glaube, dass er es auch geschafft hat, intern dafür zu sorgen, dass sich die Red-Bull-Salzburg-Seite mehr um die anderen Sportarten kümmert. Beispielsweise Fußball und so. Was im übrigen Mintzlaff (Oliver, RB-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) auch etwas besser gefällt. Ich glaube auch, dass er sich da etwas mehr zu Hause fühlt als im Motorsport.“

Wie werden Max Verstappen und Red Bull zum Saisonauftakt der Formel 1 performen? Schon bald wissen wir mehr.