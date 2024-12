Marcel Hirscher am Boden zerstört – jetzt ist alles aus

Es sollte das große Comeback werden. Nach fünf Jahren Pause ist Marcel Hirscher in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. Noch bevor es richtig losgeht, muss er seine Comeback-Pläne aber wieder begraben.

Marcel Hirscher hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit ist die Ski-Saison für den 35-Jährigen vorzeitig beendet – und die Karriere von einem der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten vielleicht für immer vorbei.

Marcel Hirscher: Comeback jäh gestoppt

Mit seinen Comeback-Plänen versetzte er die ganze Ski-Welt in Aufruhr. Nach fünf Jahren Pause kündigte der achtmalige Gesamtweltcupsieger seine Rückkehr an. Statt für Österreich ging er nun für die Niederlande, die Heimat seiner Mutter an den Start.

Per Wildcard durfte er sofort im Weltcup starten. Bei seinem ersten Auftritt nach seiner langen Pause landete er im Riesenslalom in Sölden auf Anhieb in den Punkten. Im Slalom verpasste er sowohl in Levi als auch in Gurgl den zweiten Durchgang.

Weitere Rennen wird Marcel Hirscher nicht mehr fahren können. Der Superstar der Alpin-Szene hat sich verletzt. Er zog sich bei einem Sturz im Training einen Kreuzbandriss zu. Das teilte er jetzt via Pressemitteilung mit.

„Zum ersten Mal muss ich die schmerzhafte Erfahrung machen“

„Zum ersten Mal muss ich die schmerzhafte Erfahrung Kreuzbandriss machen, wo so viele bereits durch mussten. Was bleibt, ist, dass diese acht Monate intensiv waren und ich viel Spaß hatte. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese unglaubliche Reise begleitet und möglich gemacht haben“, wird Hirscher dort zitiert. Bei Instagram hatte er zuvor bereits verkündet: „Letzte Fahrt der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an alle für die Unterstützung.“

Damit verpasst Hirscher das große Ziel, die WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm im Februar. In diesem Winter wird er kein Rennen mehr bestreiten können. Ob er 2026 einen neuen Anlauf wagt, ist noch völlig offen.