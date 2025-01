Luke Littler: Kurz nach seinem WM-Titel wird auch in Deutschland gejubelt

Mit gerade einmal 17 Jahre krönte sich Luke Littler am Freitagabend zum ersten Mal zum Darts-Weltmeister. Der Engländer ließ Superstar Michael van Gerwen nicht den Hauch einer Chance.

Es war ein historischer Moment, den offenbar kaum ein Darts-Fan verpassen wollte. Für Sport1 war dieses Duell deshalb ein Segen. Der Sender erreichte mit seiner Übertragung so viel Zuschauer wie noch nie.

Luke Littler gegen Michael van Gerwen: Rekord-Quoten für Sport1

Mit 7:3 besiegte Luke Littler den dreifachen Weltmeister van Gerwen am Freitagabend im Alexandra Palace in London. Bei seiner ersten Teilnahme 2024 war Littler noch an Landsmann Luke Humphries gescheitert. Dieses Mal ließ er van Gerwen keine Chance und krönte sich damit zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten.

Littler war nach dem Riesen-Erfolg völlig perplex: „Ich kann es nicht glauben, ganz ehrlich. Ich habe immer davon geträumt, einmal diesen Pokal zu gewinnen.“ Der Jubel über den Erfolg des Ausnahmekönners war riesig.

Tagessieg für Sport1

Aber nicht nur im „Ally Pally“ werden sie gejubelt haben, sondern auch bei dem deutschen TV-Sender Sport1. Das Finale zwischen Littler und van Gerwen sorgte für Rekord-Quoten. Insgesamt schalteten 2,19 Millionen Zuschauer ein. Damit waren es nochmal deutlich mehr als 2024 (1,91 Millionen).

Beim Gesamtpublikum bescherte das Finale der Darts-WM damit starke 9,7 Prozent Marktanteil. Auch wenn man damit nicht an die ZDF-Krimi-Reihe „Die Chefin“ (6,05 Millionen/23,5 Prozent) herankam, sahnte der Spartensender mit der Übertragung aber beim jungen Publikum. 1,24 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltete ein. Das bescherte Sport1 einen Marktanteil von 23,3 Prozent und den Tagessieg beim jungen Publikum.