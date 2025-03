Lewis Hamilton: Schock bei Australien-Auftakt! Plötzlich rasen Autos auf ihn zu

Nein, es war noch nicht das Auftakt-Wochenende, dass sich Lewis Hamilton und Ferrari beim Australien-GP erhofft hatten. Die Mitfavoriten auf einen WM-Titel wurden im Qualifying in Melbourne gleich mal abgewatscht (hier mehr dazu lesen).

Und dabei erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton auch einen kleinen Schock-Moment. Im zweiten Abschnitt der Qualifikation stand er auf einmal falsch herum auf der Strecke, während ihm der Rest des Feldes entgegenkam. Aber der Formel-1-Star reagierte besonnen.

Lewis Hamilton verliert die Kontrolle

Platz acht erreichte der Brite letztlich in seinem ersten Qualifying für Ferrari. Zu wenig für die Ansprüche des Teams. Angesichts dessen, dass er aber noch viel über das Auto lernen müsse, wie Hamilton nach der Quali zugab, war er mit seinem Ergebnis dennoch zufrieden.

Auch er wusste, dass es für ihn gut und gerne anders hätte enden können. Denn bereits im zweiten Quali-Abschnitt hatte er einen Schock-Moment zu überstehen. Am Ausgang einer Kurve hatte Lewis Hamilton zu früh Gas gegeben. Sein Heck brach aus, der linke Hinterreifen berührte den Kies – und der Ferrari mit der Nummer 44 stand plötzlich falsch herum auf der Strecke.

Unfall vermieden

Eine Szene, die durchaus in einem größeren Unfall hätte enden können. Denn kurz darauf schossen ein Aston Martin und ein Sauber an ihm vorbei. Aber Hamilton reagierte auf den Vorfall mit all seiner Erfahrung. Geistesgegenwärtig ließ er seinen Wagen rückwärts von der Ideallinie wegrollen, sodass alle Autos hinter ihm passieren konnten.

Erst als noch weitere Nachzügler an ihm vorbei waren und die Strecke wieder frei war, legte der ehemalige Mercedes-Pilot einen kurzen Drift hin und fuhr in die richtige Richtung in die Box. Für ihn selbst hatte der Zwischenfall letztlich keine Auswirkung, denn Lewis Hamilton schaffte es trotzdem ins Q3. Dort war dann aber nicht mehr viel drin, weshalb die Chancen auf ein Podium im ersten Rennen für Ferrari beim Australien-GP überschaubar sind.