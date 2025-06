Leon Draisaitl: Traum lebt! Deutscher Eishockey-Star sorgt für irre Wende im Stanley-Cup

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat weiter die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. In Spiel 4 der Final-Serie triumphierten die Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers in der Verlängerung mit 5:4. Somit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. Das spannende Spiel fand nach einer wilden Aufholjagd ein packendes Ende. Seit 1990 warten die Edmonton Oilers, fünffacher Stanley-Cup-Gewinner, auf einen weiteren Triumph.

Leon Draisaitl glänzt in der Verlängerung

Die Oilers bewiesen nach ihrer bitteren 1:6-Niederlage in Spiel 3 eindrucksvolle Moral. Trotz eines 0:3-Rückstands im ersten Drittel kämpften sie sich zurück ins Spiel. 19,5 Sekunden vor Ende der regulären Zeit führte Edmonton sogar mit 4:3. Doch Florida erzielte den Ausgleich und rettete sich in die Overtime.

+++ Julian Nagelsmann macht große Augen! Star mit fetter Ansage an Bundestrainer +++

Oilers-Trainer Knoblauch reagierte mutig und wechselte im zweiten Drittel den Torwart. Skinner musste für Pickard Platz machen, der seine Chance mit beeindruckenden Paraden nutzte. Daraufhin übernahm Leon Draisaitl in der entscheidenden Phase Verantwortung. Mit seinem Treffer in der Verlängerung sicherte er Edmonton den Sieg. Überragend: Draisaitl hält derzeit die Spitze im Playoff-Torschützenranking mit 13 Treffern.

Leon Draisaitl schreibt Playoff-Geschichte

Leon Draisaitl erzielte bereits sein viertes Tor in der Verlängerung der diesjährigen Playoffs. Mit seiner Leistung bleibt er eine zentrale Figur für Edmonton. Trainer und Fans setzen große Hoffnungen auf ihn für das kommende, richtungsweisende Spiel, das in Edmonton stattfinden wird.

Noch mehr von uns:

Der deutsche Topspieler beeindruckte mit 25:21 Minuten Eiszeit erneut. Sein Einfluss auf die Oilers ist unbestreitbar. Am Sonntag in Spiel 5 kann er Edmonton vor heimischem Publikum zur Führung schießen. Die Spannung bleibt in der Serie weiterhin ungebrochen. Für Draisaitl wäre es der erste Stanley-Cup-Triumph.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.