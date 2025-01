Handball-WM: Deutschland – Polen im Live-Ticker: Gelingt ein Wintermärchen? DHB-Team hofft auf Hammer-Start

Tag zwei bei der Handball-WM 2025, jetzt geht es auch für Deutschland los! Das DHB-Team startet nach der Silbermedaille bei den olympischen Spielen im vergangenen Jahr gegen die polnischen Nachbarn in das Turnier. Es ist Spiel eins von drei der Vorrunde.

Das Team von Alfred Gislason kommt einmal mehr mit großen Ambitionen nach Dänemark, Kroatien und Norwegen – in diesem drei Länder wird die Handball-WM 2025 ausgetragen. Die Vorrunde findet dabei komplett in Dänemark statt.

Handball WM: Deutschland – Polen im Live-Ticker:

Nach einem sensationellen olympischen Turnier wollen die DHB-Jungs auch in diesem Jahr wieder voll angreifen. Bei der Heim-EM im letzten Jahr holte man einen guten vierten Platz, nachdem man im Halbfinale gegen Dänemark und im Spiel um Platz drei gegen Schweden verloren hatte. Wie startet die Gislason-Mannschaft in das Turnier? Kann das DHB-Team sich gleich mal eine Menge Selbstvertrauen holen? Alle Highlights hier in unserem Live-Ticker.

Deutschland – Polen: -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.08 Uhr: Ein WM-Auftaktspiel gegen Polen? Da dürfte es bei den eingefleischten Handball-Fans klingeln. Vor genau zehn Jahren, bei der WM 2015 in Katar, startete das DHB-Team auch gegen Polen. Damals siegte man mit 29:26 – ein solches Ergebnis würde man wohl auch dieses Mal unterstreichen.

17.44 Uhr: Die Generalprobe für den WM-Auftakt gegen Polen ist zwar gelungen, war jedoch alles andere als überzeugend. Gegen Brasilien siegt man mit 38:26 – dabei offenbarte das DHB-Team jedoch noch große Schwächen.

Mit Blick auf die WM ist der Kapitän jedoch zuversichtlich. „Jeder Spieler weiß, was man besser machen muss, um gut ins Turnier zu starten“, sagte Johannes Golla.

16.53 Uhr: Kurz vor dem ersten Spiel gegen die Polen hat der DHB noch eine interessante Entscheidung getroffen. Mehr dazu, erfährst du hier.

16.05 Uhr: Gislason muss beim WM-Auftakt gegen Polen auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. „Er hat leichte muskuläre Probleme. Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, dass er morgen nicht spielen kann. Das müssen wir morgen anders überbrücken“, so der Isländer.

15.25 Uhr: Für das DHB-Team ist es Spiel eins der Handball-WM, bei der es natürlich wieder möglichst weit gehen soll. Den Grundstein für den Einzug in die Hauptrunde kann die Mannschaft von Alfred Gislason heute gegen Polen legen.

Weitere News:

Mittwoch, 15. Januar, 14.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das erste Spiel des DHB-Teams bei der Handball-WM 2025. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr, gespielt wird in der „Jyske Bank Boxen“-Arena in Herning (Dänemark).