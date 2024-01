Handball EM 2024: Es droht das Mega-Chaos beim Auftaktspiel – wird die Rekord-Kulisse zum Verhängnis?

Die Vorfreude auf das Turnier im eigenen Land ist riesig. Am Mittwoch (10. Januar) wird die Handball EM 2024 vor einer Rekordkulisse eröffnet. Knapp 53.000 Zuschauer werden in der Düsseldorfer Merkur Spielarena erwartet.

Doch der angekündigte Bahnstreik der GDL könnte den vielen Zuschauern einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Denn ausgerechnet an dem Tag, an dem die Handball EM 2024 beginnt, streikt die Deutsche Bahn.

Handball EM: DHB setzt wegen Bahnstreik auf „Sonderfahrplan“

Der von Mittwoch (10. Januar) bis Freitagabend (12. Januar) angekündigte GDL-Streik trifft die Handballer und die Fans heftig. Denn die Anreisemöglichkeit mit der Bahn fällt ins Wasser, viele Fans werden also mit dem Auto anreisen (müssen).

Ein Notfallfahrplan der Deutschen Bahn, die als fester Mobilitätspartner das Turnier in puncto Nachhaltigkeit fördern will, soll helfen – jedoch betrifft das hauptsächlich nicht die Fans. „Es wird einen Sonderfahrplan geben. Die Mannschaften, Gäste und Offizielle werden auf diesem Sonderfahrplan transportiert“, so DHB-Vorstandschef Mark Schober am Montag (8. Januar) bei einem Medientermin in Köln.

Schober sprach mit Blick auf den Streik von einer „großen Herausforderung“ für den Verband. Der 51-Jährige appellierte an die Fans, möglichst andere Transportmöglichkeiten zu nutzen und womöglich sogar Fahrgemeinschaften zu bilden. Seine Hoffnung: „Vielleicht hält die Handball-Familie hier zusammen.“

„Denkbar schlechtester Zeitpunkt“

„Dass wir darüber nicht glücklich sind, daraus brauchen wir keinen Hehl machen. Der Streik kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt“, stellte Schober klar. Doch der „Sonderfahrplan“ würde die ganze Situation um einiges leichter machen. Denn laut des DHB-Chefs könnten 20 bis 25 Prozent der Züge fahren, weswegen auch Fans darauf ausweichen könnten.

Für den Eröffnungsspieltag der Handball EM 2024 hat der DHB zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen, da mit verstärkter PKW-Anreise gerechnet wird. Die Nationalmannschaft selbst plant weiterhin, mit der Bahn zu reisen. Am Donnerstag soll die DHB-Auswahl am Tag nach dem Auftaktspiel in Düsseldorf nach Berlin gebracht werden. Die Fahrt sei weiterhin für Donnerstag von Köln aus geplant, so Schober.