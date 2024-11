Formel 1: Fahrer ins Cockpit gezwungen? Insider mit brisanter Ansage

Die Formel-1-Saison neigt sich ihrem Ende entgegen. Bei noch drei zu fahrenden Rennen deutet derzeit alles darauf hin, dass Max Verstappen seinen vierten Weltmeistertitel holen wird.

Während der Niederländer beim jüngsten Grand Prix in Brasilien einen entscheidenden Schritt dorthin gemacht hat, musste ein Formel-1-Fahrer in Interlagos einmal mehr jede Menge Spott einstecken. Ein Insider hat nun eine heftige Vermutung – alle F1-Fans hören genau hin!

Will Stroll gar nicht in der Formel 1 fahren?

Lance Stroll erwischte beim Großen Preis von Brasilien einmal mehr einen rabenschwarzen Tag. Der Aston-Martin-Pilot baute im Qualifying erst einen Unfall, nur um das frisch reparierte Auto wenig später in der Einführungsrunde des Rennens ins Kiesbett zu fahren. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner hat für diese Leistung nur eine Erklärung.

Im Podcast „The Red Flag“ sagte der 59-Jährige: „Er scheint nie glücklich zu sein, egal, was passiert. Würde er Weltmeister werden können, wenn er glücklich wäre? Das kann ich nicht sagen. Ich denke, viele Leute kritisieren ihn und werfen ihm vor, dass er nur dabei ist, weil sein Vater ein Team hat. Man kann es auch so sagen: Hätte sein Vater kein Team, wäre Lance sicher kein Formel-1-Fahrer, weil er das gar nicht sein will“, so Steiner.

Stroll auch 2025 im Aston Martin

Scheitert es also an der Motivation von Lance Stroll? Sicher ist das natürlich nicht. Fest steht jedenfalls, dass Stroll derzeit in einem krassen Formtief steckt. Allzu große Chancen auf Wiedergutmachung wird der Kanadier in diesem Jahr wohl nicht mehr haben – denn der Aston Martin fährt dem Feld in diesem Jahr oftmals nur hinterher.

Trotz der jüngsten Leistungen von Stroll wird der 26-Jährige auch im nächsten Jahr in der Formel 1 fahren. Wohl auch, weil Vater Lawrence Teambesitzer ist. Ob er seinem Sohn damit einen Gefallen tut?