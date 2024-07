Formel 1: Wechsel offiziell! Audi bedient sich bei Mercedes

Der Einstieg von Audi in die Formel 1 rückt immer näher. Zu Beginn der Saison 2026 wird der Sauber-Rennstall zum Werksteam und der Automobilhersteller aus Ingolstadt übernimmt das Ruder.

Das ambitionierte Team hat bereits einige wichtige Personalentscheidungen getroffen. So steht zum Beispiel mit Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg schon ein Fahrer der Zukunft fest. Nun hat Audi den nächsten Hammer verkündet – das Team fischt bei der Konkurrenz!

Formel 1: Strähnz kehrt Mercedes den Rücken

Am Freitag (12. Juli) gab Audi den nächsten Neuzugang bekannt: Stefan Strähnz übernimmt die neu geschaffene Stelle des ‚Programme Director‘. Er wird bereits im Oktober zum Team stoßen und somit den Übergang von Sauber zu Audi mitgestalten. Strähnz ist in der Formel 1 kein Unbekannter. So hatte er bereits bei Toyota, BAR, Renault, Lotus und zuletzt Mercedes verschiedene Positionen inne.

Auch interessant: Formel 1: Newey-Wechsel wird konkreter – Star plaudert irre Details aus

Vor allem unter Toto Wolff feierte Strähnz große Erfolge. Mit Mercedes feierte er von 2014 bis 2021 zahlreiche Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaften. Zuletzt hatte er seit Ende 2020 beim deutsch-britischen Rennstall die Position des ‚Chief Engineer – Cost and Commercial Programmes‘ bekleidet. Nun also der Schritt zu Audi.

Seidl begeistert von Strähnz-Verpflichtung

Bei seiner Vorstellung zeigte sich der neue Sauber-Funktionär voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Ich bin sehr stolz und aufgeregt, mich den talentierten Leuten bei Sauber Motorsport auf unserer spannenden Formel-1-Reise anzuschließen. In meinen früheren Funktionen habe ich eine ähnliche Reise erlebt und werde all mein Wissen und meine Energie in dieses neue und herausfordernde Programm einbringen“, so Strähnz.

Auch Sauber-Boss Andreas Seidl freut sich über den Neuzugang seines Rennstalls: „Ich freue mich riesig, Stefan in unserem Team willkommen zu heißen und ich bin sicher, dass er aus seinen früheren Funktionen einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitbringen wird, der unser Führungsteam weiter ergänzt und stärkt“, sagt Seidl.