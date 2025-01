Formel 1: Star-Pilot am Boden zerstört – jetzt ergreift er das Wort

Nach einer spannenden Saison hat sich Max Verstappen einmal mehr zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Sein Weg zum vierten WM-Titel in Serie war jedoch von einigen Rückschlägen gekennzeichnet. Vor allem sein Red-Bull-Auto zeigte in 2024 ungewohnte Schwächen.

Während Verstappen damit noch gut zurechtkam, hatte Teamkollege Sergio Perez mit massiven Problemen zu kämpfen, die ihm am Ende den Job kosteten. Sein Nachfolger wird Liam Lawson – eine Entscheidung, die im Formel-1-Kosmos für Diskussionen sorgte. Vor allem ein Pilot dürfte sich berechtigte Chancen auf den RB-Platz gemacht haben. Nun gibt er erste Einblicke in seine Gefühlswelt!

Formel 1: Tsunoda selbstkritisch nach Red-Bull-Absage

Yuki Tsuonda galt bei vielen Fans und Beobachtern der Formel 1 als Nummer-eins-Lösung für die Nachfolge von Sergio Perez im Red Bull. Dass am Ende Teamkollege Liam Lawson den Zuschlag erhielt, liegt Tsunoda zufolge auch an ihm selbst: „Ich denke, zum Teil ist es gewissermaßen auch mein eigener Fehler, weil ich nicht dazu in der Lage war, sofort im ersten Jahr zu performen“, so der Japaner gegenüber „Autosport“.

Unbegründet ist diese Annahme des Racing-Bulls-Piloten sicher nicht, denn der 24-Jährige hatte in seiner Premierensaison 2021 nicht nur mit schwankenden Leistungen zu kämpfen, sondern Tsunoda erlaubte sich wohl zu häufig den ein oder anderen Ausraster am Funk, die ihm fast den Job gekostet hätten. Letztendlich baute das Juniorteam von Red Bull aber auf den Japaner – und das mit Erfolg.

Tsunoda mit starken Leistungen

Insbesondere in dieser Saison zeigte Tsunoda ansprechende Leistungen, die ihn erst in die Verlosung der Red-Bull-Kandidaten brachten. Der Fahrer selbst hat indes eine Vermutung: „Obwohl ich gut performt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich dafür so viel Anerkennung erhalte wie vielleicht andere Fahrer, aber es ist, wie es ist“.

Für ihn sei die Devise jetzt klar: „Ich tue einfach, was ich tue, performe gut und beweise ihnen das Gegenteil“. Gelingt Tsunoda das in der kommenden Saison, könnten andere Teams schon bald ihre Chance wittern.