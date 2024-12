Formel 1: Horner spricht offen von Abschied – „Macht es Sinn?“

Trotz der aktuellen Pause in der Formel 1 ging es zuletzt in der Königsklasse des Motorsports drunter und drüber. Der Red-Bull-Abgang von Sergio Perez und die Verpflichtung von Liam Lawson waren wohl das Gesprächsthema Nummer eins.

Vor allem die Wahl von Red Bull für Liam Lawson sorgte nicht überall für Verständnis, schließlich stand mit Yuki Tsunoda ein stark aufgelegter Formel-1-Fahrer in den Startlöchern für das frei gewordene RB-Cockpit. Doch nun spricht Teamchef Christian Horner plötzlich von einem möglichen Abschied – seine Worte lassen tief blicken!

Formel 1: Plant Tsunoda RB-Abflug?

Yuki Tsunoda hatte in den letzten Saisonrennen eigentlich alles richtig gemacht. Der 24-jährige Racing-Bulls-Pilot zeigte starke Leistungen, fuhr sich so ins Rampenlicht für eine mögliche Nachfolge von Sergio Perez. Doch es kam anders, Tsunoda ging leer aus und Teamkollege Liam Lawson, den Tsunoda zuvor auf der Strecke mehrfach hinter sich lassen konnte, erhielt den Zuschlag.

Dass der Japaner das nicht mehr lange auf sich sitzen lassen wird, weiß auch Red-Bull-Boss Christian Horner: „Du kannst keinen Fahrer fünf Jahre lang im Support-Team fahren lassen. Du musst sie an diesem Punkt entweder gehen lassen oder nach etwas Anderem schauen“. Demnach müsse man sich schon jetzt fragen, ob es Sinn mache, Tsunoda weiter im Team zu halten.

Letztes Jahr für Tsunoda bei Racing Bulls?

Für die kommende Saison dürfte der Japaner seinen Platz im Racing Bulls allerdings noch sicher haben. Doch wie geht es danach weiter? Die letzte Chance auf einen Aufstieg zu Red Bull wurde ihm vor wenigen Tagen wohl endgültig verwehrt.

Sollte Tsunoda den Rennstall nach der kommenden Saison verlassen, dürfte es dem 24-Jährigen jedenfalls nicht an Interessenten mangeln. Liefert der Japaner auch in der kommenden Saison konstant starke Leistungen, scheint eine langfristige Zukunft in der Formel 1 sicher.