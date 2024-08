Mitten in der Sommerpause – Formel-1-Star macht krasses Geständnis!

Die Formel 1 befindet sich derzeit in der Sommerpause. Noch gut zwei Wochen müssen sich alle Fans der Königsklasse des Rennsports gedulden, bis sich die 20 Fahrer wieder auf dem Grid um Punkte duellieren.

Für die Piloten bedeutet die Pause aber auch: Zeit, um sich von den anstrengenden ersten 14 Rennen zu erholen. Besonders einer von ihnen dürfte das in diesem Jahr nötig haben – denn dieser Formel-1-Star macht nun ein krasses Geständnis!

Formel 1: Piastri fuhr zwei Rennen mit gebrochener Rippe

Oscar Piastri ist so etwas wie der Shootingstar der Formel 1. In den letzten beiden Rennen vor der Pause wurde holte er seinen ersten Rennsieg und wurde außerdem zweiter in Spa. In den sozialen Medien postete der Australier nun ein Röntgenbild, das am 8. Juli entstanden sein soll, mit den Worten: „Der erste Teil der Saison ist vorbei. Erster GP-Sieg. Erster Knochenbruch. Mein Rippe genießt die Pause“.

Offenbar hatte sich Piastri also im Rahmen des Grand Prix in Großbritannien eine Rippe gebrochen. Wie dies geschah, ist nicht bekannt. Doch eines ist klar: Der McLaren-Fahrer hat die Rennen in Ungarn und Belgien mit einer gebrochenen Rippe bestritten. Umso erstaunlicher, dass Piastri aus den beiden Rennwochenenden insgesamt 43 Punkte holte.

Piastri noch mit Chancen auf Top-3-Platzierung

Der 23-Jährige hat jetzt noch bis zum 23. August Zeit, um sich von seiner Verletzung zu erholen – denn dann steht das erste freie Training in Zandvoort statt. Dort will Piastri an seine gute Form vor der Sommerpause anknüpfen, schließlich kann es für den Australier noch höher hinaus gehen.

Denn er und Teamkollege Lando Norris haben nicht nur die Chance, ihr Team McLaren an die Spitze der Konstrukteurswertung zu führen, sondern auch in der Fahrerwertung kann der viertplatzierte Piastri noch vorrücken. Bis auf Platz drei und Charles Leclerc sind es gerade einmal zehn Punkte Rückstand, auf Lando Norris und Platz zwei nur 32 Punkte.