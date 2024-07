Formel 1: Star mit großer Verkündung – „Habe lange gewartet“

Die Formel 1 ist in diesem Jahr von großer Spannung geprägt. Ganze sieben Rennsieger sahen die Fans in den bisherigen 13 Saisonrennen bereits – für den Sport mit Sicherheit ein großer Gewinn.

Von einem Rennsieg ist Esteban Ocon im Alpine in diesem Jahr meilenweit entfernt. Der Franzose findet sich oftmals am Ende des Grids wieder. Nun hatte der Formel-1-Pilot jedoch mal wieder einen Grund zur Freude – fast drei Jahre hat er darauf gewartet!

Formel 1: Ocon erhält Sieger-Auto aus Ungarn

Der Sieg von Esteban Ocon beim Großen Preis von Ungarn 2021 war eine kleine Sensation. Allpine zählte damals wie heute nicht gerade zum Favoritenkreis. Umso größer die Freude nach der letzten Rennrunde. Kurios: Ocon soll eine Vertragsklausel gehabt haben, die es ihm ermöglicht, Anspruch auf das Sieg-Auto anzumelden. Davon machte er auch Gebrauch. Ehe er den Wagen jetzt aber in Empfang nehmen durfte, dauerte es ganze drei Jahre!

In den sozialen Medien präsentierte der 27-Jährige im Beisein seiner Eltern und Freundin den Alpine in der Garage von Ocons Vater. Dem F1-Piloten war die Freude über die Lieferung anzusehen: „Ich habe lange drauf gewartet. Es ist jetzt ein Auto der letzten Generation, es ist jetzt wie ein historisches Auto, was ziemlich verrückt ist“, so Ocon, der zugab, dass er und sein Vater die ein oder andere Träne verdrücken mussten.

Ocon mit schwierigem Weg in die Formel 1

Für die Familie aus der französischen Normandie war dieser Moment also ein ganz besonderer – kein Wunder, angesichts der Geschichte, mit der Ocon in die Formel 1 gekommen ist. Als der Alpine-Pilot noch zu Jugendzeiten im Kart unterwegs war, verzichtete seine Familie auf viel, um Ocon den Traum von der Formel 1 zu ermöglichen, verkaufte dafür teilweise Hab und Gut.

Den Alpine nun in der eigenen Garage zu sehen, ist für die Familie der Lohn für jahrelange Arbeit. Doch ewig soll es dort jedoch nicht hausen: „Irgendwann soll das Auto einen anderen Platz bekommen, wo es ausgestellt wird und von anderen angesehen werden kann“, so Ocon, der Alpine nach der Saison verlassen wird. Ein Engagement bei Haas soll jedoch kurz bevorstehen.