Formel 1: Nach verpasstem WM-Titel – DIESE Norris-Worte lassen tief blicken

Lange hatte sich ein spannendes Saisonfinale angedeutet, nun herrscht schon nach dem Großen Preis von Las Vegas Gewissheit: Max Verstappen ist zum vierten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister.

Lando Norris geht in diesem Jahr dagegen leer aus. Dabei hatte sich zwischenzeitlich eine spektakuläre Aufholjagd des McLaren-Piloten angedeutet, der Formel-1-Fahrer rückte Verstappen immer mehr auf die Pelle. Am Ende steht der 25-Jährige mit leeren Händen dar. Nach dem verpasstem Titel wählt Norris überraschend ehrlich Worte – sie lassen tief blicken!

Formel 1: Norris selbst mit „perfekter Saison“ ohne WM-Titel?

Über den Saisonstart dürfte sich Lando Norris im Jahresrückblick wohl mächtig ärgern. Erst nach einigen Rennen kam der McLaren-Pilot richtig in Fahrt und konnte Max Verstappen so erst spät Konkurrenz machen. Hat er sich so also den WM-Titel verspielt? Norris selbst will davon nichts wissen.

So sagte der 25-Jährige nach dem Grand Prix in Las Vegas: „Hätten wir einige Dinge besser machen können? Auf jeden Fall. Glaube ich, dass wir die Meisterschaft auch mit einer perfekten Saison hätten gewinnen können? Ich glaube es nicht. Deshalb wäre ich mit einem zweiten Platz immer noch zufrieden, denn sonst hat gegen ihn niemand gekämpft“, so Norris.

Norris blickt optimistisch auf 2025

Trotz des verpassten Weltmeistertitels blickt der Mann aus Bristol schon jetzt auf das kommende Jahr: „Wir gehen ins nächste Jahr mit einem Fahrzeug, von dem wir glauben, dass wir ab dem ersten Rennen um die WM kämpfen können – das hatten wir in den letzten sechs Jahren nicht“.

An Selbstbewusstsein mangelt es Norris, trotz aller Ehrfurcht vor Max Verstappen, jedenfalls nicht: „Ich weiß ganz tief, dass ich es kann, und ich werde alles tun, um ihm das Leben nächstes Jahr schwerer zu machen“.