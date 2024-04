Formel 1: Rosberg-Ansage an Wolff – „Total unnötig“

Das Fahrerkarussell für die kommende Formel-1-Saison 2025 dreht sich bereits jetzt schon in vollem Gange. Gerüchte über die Zukunft von Ferrari-Pilot Carlos Sainz oder sogar eine Rückkehr von Sebastian Vettel sind in diesen Wochen Dauerthema. Nun kursieren weitere Spekulationen um einen neuen Fahrer bei Williams.

Mit Andrea Kimi Antonelli steht ein hoch angepriesenes Talent beim Mercedes-F1-Nachwuchsteam unter Vertrag. Erst in dieser Woche durfte der 17-Jährige seine erste Testfahrt für Mercedes absolvieren. Nun wird der Italiener bereits als Williams-Fahrer für die kommende Formel-1-Saison gehandelt. Für Nico Rosberg geht das jedoch ein wenig zu schnell!

Formel 1: „Das ist alles viel zu frühzeitig für ihn“

Nach Einschätzung des Weltmeisters von 2016 macht die Personalie Antonelli für ein Williams-Cockpit in 2025 zwar am meisten Sinn, jedoch tritt Rosberg auf das Bremspedal. „Wir müssen erstmal sehen wie sich sein Formel-2-Jahr entfaltet. Da muss er auch erstmal liefern“, so Rosberg bei „Sky, wo er als Experte tätig ist. Tatsächlich steckt der 17-jährige Antonelli gerade einmal in seiner ersten Formel-2-Saison. Beim ersten Rennen wurde er vierter, erreichte im Qualifying sogar Rang zwei.

Auch deswegen sagt Rosberg: „Das ist alles viel zu frühzeitig für ihn. Man muss das schon etwas langsamer angehen“. Auch anderen Mega-Talenten, wie zum Beispiel Nico Hülkenberg, hätte man zu früh zu viel Druck gemacht. Diesen Fehler solle man bei Antonelli nicht machen, forderte der Ex-Pilot.

Rosberg warnt Toto Wolff vor Antonelli

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Nico Rosberg daher einen gut gemeinten Rat: „Ich habe dem Toto ausrichten lassen, dass man da auch mal ein bisschen weniger drüber reden könnte. Da macht man eine Last seine Schultern, das ist total unnötig zu diesem Zeitpunkt.“

Für Andrea Kimi Antonelli könnte sich jedoch schon in der kommenden Formel-1-Saison 2025 die Chance bieten, einen Platz bei Williams zu erhalten. Mit Logan Sargeant hat Williams einen Fahrer im Cockpit, der seit über einem Jahr nicht zu überzeugen weiß. Zuletzt erteilte Williams-Teamchef James Vowles dem Amerikaner noch eine Jobgarantie für diese Saison. Doch bei diesen schwachen Leistungen könnte es für Sargeant eng werden.