Formel 1: Hülkenberg attackiert Weltmeister – „Das passt nicht zusammen“

Für Nico Hülkenberg hätte die neue Formel-1-Saison kaum besser starten können. Nach drei Rennen hat der einzige Deutsche im Fahrerfeld bereits drei WM-Punkte auf dem Konto. Auch beim letzten Rennen in Melbourne landete der 36-Jährige in den Punkten. Angesprochen auf das Rennen in Down Under wird Hülkenberg jedoch deutlich.

Der Unfall von Mercedes-Pilot Russell sorgte beim Grand Prix in Australien für reichlich Diskussionsstoff. Der Brite kam mit einem fast kopfüber stehendem Auto auf der Strecke zum Stehen. Eine gefährliche Situation. Für Hülkenberg ist der Verursacher derweil klar: Fernando Alonso.

Formel 1: Hülkenberg macht Alonso verantwortlich

Zum Unfall sagt Hülkenberg vor dem anstehenden Rennen in Japan: „Ich bin kein Fan von Fernandos Taktik. Wir rasen auf die Kurve mit 260 bis 270 km/h zu, können den Ausgang nicht sehen. Wenn die Streckenposten nicht schnell genug reagieren, kann es passieren, dass einer von uns mit vollem Tempo in George reinfährt“, so der Haas-Pilot.

Auch spannend: Formel 1: Russell mit drastischer Forderung – „Es stehen Leben auf dem Spiel“

Aston Martin Pilot Alonso hatte vor einer Kurve früher als üblich gebremst, um seinen Verfolger Russell zu überraschen. Das gelang: Russell verlor die Kontrolle über sein Auto und schlug in die Streckenbegrenzung ein. Alonso wurde nachträglich mit einer Zeitstrafe belegt, fiel so noch von Platz sechs auf Platz acht zurück.

Hülkenberg: „Das hätte richtig böse enden können“

Hülkenberg hat eine klare Meinung zu dem Manöver: „Es ist einfach die falsche Kurve für ein solches Manöver. Das hätte richtig böse enden können“. Auch die Aussagen Alonsos irritieren den Haas-Piloten: „Was ich nicht verstehe ist, dass er danach am Team-Funk sagt, dass sein Gaspedal geklemmt hat. Nach dem Rennen sprach er von einem normalen Manöver. Das passt nicht zusammen“.

Für Hülkenberg ist dieser Vorfall noch nicht abgehakt: „Wir werden das beim Fahrer-Meeting besprechen“, kündigt der Deutsche vor dem Großen Preis von Japan an. Zuletzt hatte sich auch Russell selbst für mehr Sicherheitsvorkehrungen ausgesprochen.