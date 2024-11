Formel 1: Aus und vorbei! Brisanter Abgang bei Red Bull

Was für eine Formel-1-Saison! Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Neben dem WM-Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris gibt es noch einige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dazu zählt bei Red Bull auch die Zukunft des aktuell viel kritisierten Sergio Perez.

Nun gibt es beim österreichischen Rennstall die nächste Aufregung. Ein langjähriger Sponsor wird das Formel-1-Team verlassen. Besonders brisant: Das Unternehmen sponsert auch Perez.

Formel 1: Abgang bei Red Bull!

Seit 2021 ist Sergio Perez bei Red Bull unter Vertrag. In jenem Jahr ist auch Sponsor Telmex zum Formel-1-Team dazugestoßen. Gleichzeitig ist das Kommunikationsunternehmen auch Hauptsponsor des Mexikaners. Nun wird Telmex nicht mehr auf dem Wagen des Brause-Rennstalls zu sehen sein.

Denn Red Bull hat sich mit dem Konkurrenten AT&T auf eine Zusammenarbeit ab 2025 geeinigt. Geht es nach dem Besitzer Carlos Slim Domit, ist auf dem Auto von Red Bull Platz für nur einen Kommunikations-Riesen. Daher wird sich Telmex wohl vom Top-Team der Königsklasse verabschieden.

Hat das nun auch Auswirkungen auf die Zukunft von Perez bei Red Bull? Der Ausstieg von Telmex facht die Gerüchte um einen endgültigen Abgang des Mexikaners weiter an. Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, dass nach dem Brasilien-GP der Abschied offiziell verkündet wird.

Perez vor dem Aus?

Schon seit Monaten steht Perez bei Red Bull in der Kritik. Der mexikanische Pilot hat auch eine Teilschuld daran, dass das Team in der Konstrukteurs-Wertung nur noch auf Platz 3 steht. Vor der Sommerpause hatte RB noch einen deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz um McLaren und Ferrari. Mittlerweile müssen sich Verstappen und Co. von diesem Titel verabschieden.

Und für Perez selbst sieht es auch in der Fahrer-Wertung miserabel aus. Zwar hatte Red Bull in den vergangenen Monaten einige Probleme, dennoch ist der 8. Platz mehr als nur enttäuschend. Die Frage ist nur noch, ob Perez die restlichen Rennen in diesem Jahr fahren darf oder dann ab 2025 nicht mehr zum Team gehören wird.