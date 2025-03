Formel 1: McLaren schon jetzt uneinholbar? Norris haut auf den Tisch!

Bereits vor Saisonstart hatte es sich angedeutet, in Australien wurde es dann auch auf der Strecke deutlich: McLaren hat derzeit das wohl schnellste Auto auf dem Formel-1-Grid. Der britische Traditionsrennstall ist der große Favorit auf den WM-Titel in 2025.

Muss die Konkurrenz die laufende Saison bereits nach einem Rennen abschreiben? Ein McLaren-Rivale machte diese Befürchtung zuletzt publik. Lando Norris will da allerdings nicht mitgehen. Der Formel-1-Pilot wird deutlich!

Formel 1: Norris deutlich – „Nicht die richtige Einstellung“

Was war passiert? In Zuge des Grand Prix in Melbourne hatte George Russell, der im Albert Park als Dritter ins Ziel kam, zu Protokoll gegeben, McLaren könne sich aufgrund seiner diesjährigen Überlegenheit bereits jetzt auf 2026 konzentrieren, um sich dort einen Vorsprung zu verschaffen. Eine Rechnung, die McLaren-Fahrer Lando Norris allerdings nicht unterschreiben will.

Auch interessant: Formel 1: Nach Horror-Debüt – Teamchef spricht Rookie-Machtwort

„Wenn das ihre Mentalität ist – wunderbar. Aber das ist nicht die richtige Einstellung. Sorry, Kumpel“, sagte der Sieger in Australien nach dem Rennen deutlich. Der 25-Jährige weiß: „Wir wissen, dass wir an diesem Auto noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Wenn du dich in dieser Position ausruhst, verlierst du. In der Formel 1 wirst du eingeholt, wenn du anfängst zu denken, dass alles gut und entspannt läuft“, so Norris.

McLaren „unglaublich schnell“

Allerdings wisse auch der Brite, dass er und Teamkollege Oscar Piastri derzeit im wohl mit Abstand schnellsten Auto auf der Strecke sitzen. Sein McLaren sei „unglaublich schnell“. Norris wies jedoch darauf hin, dass es auch in dieser Saison einige Rennen geben werde, „in denen wir uns schwertun werden“.

Umso wichtiger erscheint das der Auftaktsieg des McLaren-Piloten in Melbourne. Teamkollege Piastri, neben Max Verstappen sein wohl größter Konkurrent auf dem WM-Titel, wurde dagegen nach einem Fahrfehler nur Neunter und konnte somit nur zwei Punkte eintüten. 1:0 für Lando Norris.