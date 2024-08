Formel 1: Red-Bull-Boss springt Verstappen zur Seite – „Kann man nicht mehr machen“

Die Formel-1-Saison befindet sich derzeit in der Sommerpause. Trotz dessen steht die Rennserie nicht still – denn vor allem an der Spitze des Feldes sind die Teams so eng zusammengerückt, wie schon lange nicht mehr.

Für alle Fans der Formel 1 ist das mit Sicherheit eine gute Nachricht. Für Max Verstappen und Red Bull ist die jahrelange Dominanz dagegen vorbei – die Konkurrenz kommt immer näher. Nun spricht einer der Bosse des Rennstalls über die Gründe!

Formel 1: Wache bestätigt kleiner werdenden Spielraum

Wie bereits von Max Verstappen und Adrian Newey festgestellt wurde, gibt es für die Formel-1-Teams in dieser Saison weniger Entwicklungsmöglichkeiten. Diesen Eindruck bestätigt auch Pierre Wache, technischer Direktor von Red Bull, gegenüber „Motorsport.com“, da die Aerodynamik im derzeitigen Reglement eine große Rolle spiele.

Konkret sagt der 49-jährige Franzose: „Mit dem aktuellen Reglement kann man viele Dinge nicht machen. Du kannst die Fahrhöhe nicht mehr so hoch machen, weil das bei dieser Art von Auto weniger effizient ist. Alle arbeiten in dieselbe Richtung und deshalb nähern sich die Autos alle der gleichen Lösung an“, so Wache.

Red Bull hat immer öfter das Nachsehen

Obwohl dieser Prozess in der Formel 1 nicht erst seit dieser Saison zu beobachten ist, konnte Red Bull seine Kontrahenten bis zu diesem Jahr immer auf Distanz halten. Das gelingt dem Team in dieser Saison jedoch nicht mehr. Vor allem gegenüber McLaren und Mercedes hatte man jüngst immer häufiger das Nachsehen.

Das spiegelt sich auch in der Konstrukteurswertung wieder. Dort hat Red Bull nur noch 63 Punkte Vorsprung auf Platz drei, auf das zweitplatzierte Team McLaren sind es sogar nur 42. Bei noch zehn zu fahrenden Rennen läuft alles auf eine spannende zweite Saisonhälfte hinaus.