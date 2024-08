Formel 1: Hamilton-Nachfolger? Jetzt spricht Mercedes-Juwel Antonelli!

Alle warten darauf, dass die Meldung endlich offiziell wird! Seit Lewis Hamilton Anfang des Jahres seinen spektakulären Wechsel zu Ferrari verkündete, fragt sich die ganze Formel 1: Wen holt Mercedes als Nachfolger? Schnell kristallisierte sich Kimi Antonelli als großer Favorit heraus.

Dabei ist das italienische Supertalent nicht mal volljährig und fährt gerade erst seine erste F2-Saison. Dennoch ist der Weg nach ganz oben vorgezeichnet. Zahlreiche Experten sehen ihn als künftigen Weltmeister in der Formel 1! Aber was sagt Antonelli eigentlich selbst?

Formel 1: Wann fällt die Entscheidung?

Dank Hamilton begann die „Silly Season“ der Fahrer-Wechsel in diesem Jahr besonders früh. Beinahe alle Cockpits für das kommende Jahr sind bereits vergeben. Lediglich vier Sitze sind noch offen: Bei Alpine, Sauber, Racing Bulls und eben Mercedes.

Die Frage, wann die Entscheidung fällt, brennt den Fans unter den Fingernägeln. Carlos Sainz hielten alle für das entscheidende Puzzlestück. Jetzt, wo sein Wechsel zu Williams feststeht, könnte schnell Fahrt in die Sache kommen. Wird Kimi Antonelli von den Silberpfeilen wirklich direkt in die Formel 1 befördert?

„Stelle keine Herausforderungen“

Gegenüber dem italienischen Ableger von „Motorsport.com“ gab der 17-Jährige nun erstmals ein großes Interview. Dabei gab es auch die Frage, was er gedacht habe, als sein Name plötzlich als Nachfolger für den Rekord-Weltmeister gehandelt wurde.

„Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass man mich in Betracht zieht“, kommentierte Antonelli, ordnet und schränkt aber auch ein. „Aber ich stelle hier keine Forderungen“, sagt er. „Im Moment will ich einfach nur gut abschneiden in der Formel 2. Dann sehen wir weiter.“

Formel 1: Antonelli dreht auf

Und das gelang vor der Sommerpause ziemlich gut. In Silverstone gab’s den ersten Sprint-Sieg, in Ungarn der Erfolg im Hauptrennen. In der Fahrerwertung liegt das Mercedes-Juwel auf dem siebten Platz – und damit deutlich vor seinem Teamkollegen Oliver Bearman.

Der hat bekanntermaßen nicht nur schon einen Sitz für die kommende Saison bei Haas, sondern auch schon Formel-1-Erfahrung gesammelt. Immerhin musste er Anfang der Saison bei Ferrari einspringen und fuhr gleich mal in die Punkte. Das erwarten Fans und Experten bald auch von Antonelli – nur im Mercedes.