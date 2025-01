Formel 1: Ende der Verstappen-Ära! Experte prognostiziert WM-Wende

ER ist das Nonplusultra in der Formel 1, holte vier WM-Titel in Folge: An Max Verstappen ist auf der Rennstrecke kaum vorbeizukommen – doch ist seine Ära etwa schon vorbei? Ein Experte prognostiziert jetzt die Wende.

Max Verstappen ist nicht der Favorit in der Formel-1-Fahrer-Weltmeisterschaft 2025 – zumindest, wenn es nach Nico Rosberg geht. Für den Experten ist jemand ganz anderer heißer Kandidat auf den Titel: Lando Norris! Der Vizemeister von 2024 steht bei dem 39-Jährigen ganz oben auf der Liste, wie Rosberg gegenüber Sky betonte.

Formel 1: Norris mit großer Ansage

„Für mich der Favorit auf den Fahrertitel nächstes Jahr“, sagte Rosberg über Norris. „Der hat am Ende des Rennens [in Abu Dhabi] gesagt: ‚Nächstes Jahr ist mein Jahr.‘ Das ist natürlich eine Ansage.“

+++Formel 1: Kehrt Mick Schumacher doch noch zurück? Team-Boss rollt plötzlich den Teppich aus+++

An einigen Stellschrauben muss Norris allerdings noch drehen, wenn es nach Rosberg geht. „Ich glaube, er muss noch ein bisschen an seinen Fehlern arbeiten, weil der Speed ist da, der ist ja wirklich phänomenal.“ Allerdings sei dem McLaren-Piloten in der vergangenen Saison „der eine oder andere Fehler zu viel“ unterlaufen.

Mehr aus dem Motorsport: Formel 1: Youngster packt über Hammer-Deal aus – und liefert eine echte Ansage

Formel 1: Experte Rosberg traut Norris Steigerung zu

Wenn man einen Verstappen schlagen will, darf man sich allerdings nicht allzu viele Fehler erlauben. Rosbergs Kritik an Norris: Er habe den Weltmeister zu selten „im Rad-an-Rad-Duell“ bezwungen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Da muss Lando auch noch mal ein bisschen was finden“, so Rosberg. Er traue Norris aber dennoch zu, dass er sich steigert – und deswegen ist er auch sein Favorit für das Jahr 2025. Man darf gespannt sein, ob Rosberg mit seiner Aussage recht behält – und Norris tatsächlich seinen ersten WM-Titel einfährt.