Formel 1: Fahrer vor dem Aus? Teamchef macht ihm eine deutliche Ansage

Das letzte Formel-1-Rennen in Australien war für Williams-Pilot Logan Sargeant wohl der bisherige Saisontiefpunkt: Nachdem Teamkollege Alexander Albon im ersten freien Training sein Auto nach einem Unfall so sehr beschädigt hatte, dass dieses das restliche Wochenende nicht mehr an den Start gehen konnte, bekam Albon das Auto seines Kollegen. Sargeant hingegen musste das Rennen aussetzen. Eine bittere Klatsche für den 23-Jährigen.

Nun folgte im ersten freien Training in Suzuka der nächste Rückschlag: Sargeant setzte sein Auto in die Wand. In einer eigentlich relativ einfach zu fahrenden Kurve verlor der US-Amerikaner das Auto und knallte mit seinem Williams in die Streckenbegrenzung. Nun spricht Teamchef James Vowles ein erstes Machtwort!

Formel 1: Vowles: „Er muss sich wieder aufbauen“

Vowles sagte zu dem Vorfall nach dem ersten freien Training zu Sky: „Er muss sich jetzt wieder aufbauen und versuchen zu verstehen, warum er diesen Fehler gemacht hat. Wir müssen schauen, dass das nicht wieder passiert“, so Vowles. Warme Worte klingen anders.

Ohnehin steht Sargeant schon seit Längerem unter Beobachtung. Bereits im vergangenen Jahr war der Amerikaner immer wieder durch Fehler aufgefallen. Während Teamkollege Albon ganze 27 Saisonpunkte holte, war es bei Sargeant ein Einziger. In der Fahrerwertung ließ er lediglich Alpha-Tauri-Pilot Nyck de Vries hinter sich. Und der wurde zur Saisonhälfte von seinem Team entlassen.

Jobgarantie für Sargeant

Dennoch stärkt Teamchef Vowles seinem Fahrer den Rücken: „Logans Leistung hat sich im Vergleich zum letzten Jahr gebessert“. Tatsächlich kam Sargeant in Saudi-Arabien vor den beiden Sauber-Piloten sowie vor Daniel Ricciardo im Racing Bull ins Ziel. Dennoch ist der Abstand zu Teamkollege Albon signifikant.

Auf Nachfrage, ob Sargeant seinen Platz im Williams für diese Saison behält, sagte Teamchef Vowles: „Ja, die Garantie hat er. Wir nehmen ihn aktuell nicht aus dem Auto“. Trotzdem: Will Sargeant seinen Platz langfristig behalten, muss eine Leistungssteigerung her. Sonst könnte es für den Amerikaner eng werden.