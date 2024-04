Formel 1: Mega-Frust bei Hamilton! „Soll ich ihn vorbeilassen?“

Lewis Hamilton gilt trotz des schwachen Saisonstarts als die klare Nummer eins im Formel-1-Team Mercedes. Zehn magere Punkte nach vier Rennen sind aber deutlich zu wenig für die Ansprüche des siebenmaligen Weltmeisters. In Suzuka kam es nun zum nächsten Tiefpunkt einer bislang verkorksten Saison des Briten.

In der Formel 1 ist eine teaminterne Rivalität zwischen den Fahrern nichts Besonderes. Dass ein Fahrer dem Team jedoch freiwillig anbietet, den eigenen Teamkollegen passieren zu lassen, sieht man auch nicht alle Tage. Und doch überraschte Hamilton beim Großen Preis von Japan mit dieser Aussage.

Formel 1: Hamilton lässt Teamkollege Russell passieren

„Soll ich George vorbeilassen?“ sagte Hamilton über Funk in Runde zwölf in Suzuka. Mit diesem Angebot überraschte er wohl auch das eigene Team. Nach dem Rennen klärt Hamilton auf: „Ich hatte mir ein bisschen Schaden am Auto eingefangen, als mich Charles (Leclerc) zu Beginn außenrum überholt hatte. Ich konnte das Auto praktisch in keiner Kurve einlenken.“

Mercedes nahm das Angebot des 39-Jährigen an: „Lewis wird dich durchlassen. Er kämpft mit Untersteuern in seinem Auto“, sagte das Team zu Teamkollege Russell, der mit einem unbeschadeten Wagen an diesem Tag einfach schneller als der Rekord-Weltmeister war. Hamilton beendete das Rennen auf Platz neun, Russell wurde siebter. Zu wenig für die Ansprüche des erfolgsverwöhnten Teams. Besonders bitter aber für Lewis Hamilton, der an diesem Tag nicht einmal ein teaminternes Duell bestreiten konnte.

Hamilton macht schlechte Reifenwahl verantwortlich

Für das schlechte Rennwochenende des Teams macht Hamilton jedoch nicht den Zwischenfall mit Leclerc verantwortlich: „Die Hard-Reifen waren für uns ziemlich schlecht. Die Medium-Reifen waren besser. Rückblickend wären wir also besser zweimal mit Medium gefahren“, so der 39-Jährige.

Ein wenig Zeit zur Fehleranalyse bleibt Mercedes noch. Erst am 21. April startet das nächste Rennen, dann geht es nach China. Die Vorbereitung gestaltet sich jedoch schwierig, das letzte Rennen in Shanghai fand aufgrund der Pandemie im Jahr 2019 statt – in den Jahren der Mercedes-Dominanz.