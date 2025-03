Formel 1: Ex-Pilot geht mit Norris hart ins Gericht – „So wird man nie Weltmeister“

Lando Norris hat einen starken Start in die Formel-1-Saison 2025 hingelegt. Der McLaren-Pilot hat nach zwei Rennwochenenden 44 WM-Punkte gesammelt, die ihm in der Fahrer-Wertung den ersten Platz bescheren.

Friede, Freude, Eierkuchen also beim WM-Führenden? Geht es nach einem ehemaligen Formel-1-Piloten, sieht das ganz anders aus. Er geht mit Lando Norris hart ins Gericht – und kündigt an: So kann es nicht weitergehen!

Formel 1: Norris enttäuscht van der Garde in China

Norris hat beim jüngsten Grand Prix in China keine Glanzleistung abgeliefert. Der Brite wurde im Qualifying von Teamkollege Oscar Piastri geschlagen, musste dazu im Rennen seinen zweiten Startplatz schon in Kurve eins an George Russell abgeben. Ex-Caterham-Pilot Giedo van der Garde hat für diese Leistung nur wenig Verständnis.

Gegenüber „Viaplay“ gab der 39-Jährige nun bezüglich Norris‘ verpatzten Starts zu Protokoll: „Norris hat dort wirklich geschlafen. Du weißt, dass es ein Kampf werden wird, also musst du dich breit machen und ihn rausdrängen. Es ist nichts passiert. Diese erste Aktion hätte nicht passieren dürfen. Russell hat Norris außen überholt“, so van der Garde deutlich.

„Gib einfach Gas und sieh zu“

Norris‘ großes Ziel, in diesem Jahr Weltmeister zu werden, stellt der Niederländer deswegen schon jetzt in Frage: „So wirst du nie Weltmeister. Wenn du so weiterfährst und solche Dinge geschehen lässt, wirst du den Titel nicht holen. Du musst jeden Millimeter im Kampf nutzen“. Außerdem attestiert van der Garde dem Briten eine gewisse Ängstlichkeit.

Für den weiteren Saisonverlauf hat der ehemalige Motorsportfahrer, der in der Formel 1 selbst nur wenige Erfolge zu verzeichnen hatte, abschließend eine klare Botschaft für Norris parat: „Komm schon, Mann! Du weißt, dass du ein gutes Auto hast und dass du gut bist. Gib einfach Gas und sieh zu, dass du dabei bist.“