Formel 1: Paukenschlag bei Red Bull! Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist der Formel-1-Hammer offiziell! Red Bull schickt Liam Lawson nach nur zwei Rennwochenenden zurück zu den Racing Bulls.

Dafür wird Yuki Tsunoda ab dem Japan-GP an der Seite von Max Verstappen für das A-Team in der Formel 1 an den Start gehen.

Formel 1: Hammer um Tsunoda offiziell!

Nach dem China-GP vermehrten sich die Spekulationen, jetzt hat Red Bull den ersten Hammer in der neuen Formel-1-Saison nach nur zwei Rennen offiziell bestätigt: Liam Lawson wird zurück zu den Racing Bulls geschickt und verliert somit seinen Platz an Yuki Tsunoda, der wiederum vom Schwesterteam des Brause-Rennstalls kommt.

„Es war schwierig zu sehen, wie Liam bei den ersten beiden Rennen mit dem RB21 zu kämpfen hatte. Deshalb haben wir gemeinsam die Entscheidung für einen frühzeitigen Wechsel getroffen“, erklärt Teamchef Christian Horner. „Wir sind mit zwei Zielen in die Saison 2025 gegangen: die Fahrerweltmeisterschaft zu verteidigen und den Konstrukteurs-Weltmeistertitel zurückzuerobern“, erinnert der Brite und betont, dass der Fahrertausch „eine rein sportliche Entscheidung“ sei.

Lawson schaffte es weder in Australien noch in China, in die Punkte zu fahren. Stattdessen fuhr der Neuseeländer am Ende des Feldes nur noch hinterher. Das ist nicht der Anspruch des Top-Teams der vergangenen Jahre, weshalb der frühe Wechsel folgt.

Tsunoda fährt im Red Bull, Lawson zurück zu Racing Bulls

„Wir sind uns bewusst, dass wir noch viel Arbeit mit dem RB21 vor uns haben, und Yukis Erfahrung wird sich bei der Weiterentwicklung des aktuellen Autos als sehr nützlich erweisen“, so Horner, der aber auch hofft, dass Lawson weiterhin beim Formel-1-Rennstall bleibt.

„Wir haben die Pflicht, Liam zu schützen und zu fördern, und gemeinsam sehen wir, dass es nach einem so schwierigen Start sinnvoll ist, schnell zu handeln“, erklärt der Teamchef. Jetzt könne Lawson bei den Racing Bulls in einem Umfeld und einem Team fahren, „das er sehr gut kennt.“

