Formel 1: Muss Red Bull zittern? Star-Pilot mit Ansage – „Es gibt Beweise“

Die neue Formel-1-Saison kommt für McLaren-Pilot Lando Norris immer mehr ins Rollen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der Brite mittlerweile 58 Punkte nach fünf Rennen auf dem Konto und steht damit klar vor Teamkollege Oscar Piastri. An die beiden Spitzenteams Red Bull und Ferrari kommt McLaren jedoch noch nicht heran. Trotzdem gibt sich Norris kämpferisch – und macht den Spitzenreitern eine Ansage.

Der zweite Platz in Shanghai dürfte wohl auch für Norris selbst etwas überraschend zustande gekommen sein. Der 24-Jährige profitierte zwar von zwei Safety-Car-Phasen, zeigte jedoch auch, dass er mit den Großen mithalten kann. Nun formuliert der Brite große Ziele: „Ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, einen Sieg zu holen!“.

Formel 1: Norris hat Rennsieg im Visier!

Nach seinem Überraschungserfolg in China gab sich Norris vorsichtig optimistisch: „Ich versuche mehr Vertrauen in das zu haben, was ich kann und was wir erreichen können. Eines davon ist zu sagen: Ich glaube, wir können dieses Jahr ein Rennen gewinnen. Es gibt Beweise aus China“. Einfach wird das jedoch nicht. In der vergangenen Saison gewann Red-Bull-Pilot Max Verstappen ganze 19 Rennen. Die restlichen drei gewannen jeweils Teamkollege Sergio Perez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Das weiß auch Norris und fügt hinzu: „Es wird nicht einfach werden. Es muss der richtige Ort zur richtigen Zeit sein. Ich glaube nicht, dass wir im Durchschnitt im Moment nah genug dran sind. Aber ich möchte daran glauben“, so Norris. An Vertrauen in das Team fehle es dem Briten nicht.

Norris hält traurigen Rekord

Der zweite Rang in China war für Norris bereits Podiumsplatz Nummer 15. Ein Sieg sprang für den 24-Jährigen jedoch noch nicht heraus. Damit hält er in der Formel 1 einen traurigen Rekord: Noch nie landete ein Fahrer 15 Mal auf dem Podest, ohne dabei einmal ganz oben stehen zu dürfen. Der letzte Rennsieg seines Teams liegt bis ins Jahr 2021 zurück. Damals hieß der Sieger für McLaren Daniel Ricciardo.

Norris und McLaren hoffen derweil, in Miami den nächsten Schritt in Richtung Rennsieg gehen zu können. Profitieren könnten sie dabei vom ersten großen Update-Paket, das beim anstehenden Rennwochenende (3. – 5. Mai) eingesetzt werden soll.