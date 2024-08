Doch noch eine Zukunft in der Formel 1? Fahrer lässt aufhorchen

Für viele Fahrer könnte diese Saison die Letzte in ihrer Formel-1-Karriere sein. Vor allem für Logan Sargeant und Guanyu Zhou könnten zumindest vorerst die letzten zehn Rennen in der Königsklasse des Rennsports anstehen.

Doch es gibt auch noch andere Fahrer, deren Zukunft auf der Kippe steht. Dazu gehört auch die von Kevin Magnussen. Der langjährige Haas-Fahrer ist für das kommende Formel-1-Jahr ohne Job. Doch bleibt das auch so? Nun lässt er aufhorchen!

Formel 1: Magnussen stört ungewisse Zukunft nicht

Der Däne blickt der drohenden Arbeitslosigkeit in der Formel 1 entspannt entgegen: „Ich war schon häufiger in so einer Situation, das stört mich nicht allzu sehr. Natürlich wäre ich gerne hier geblieben, aber das gehört einfach dazu. Das ist einfach ein weiterer Schritt auf dieser Reise“, so Magnussen.

Der 31-Jährige freue sich sogar auf seine noch ungewisse Zukunft, wie er selbst zugibt: „Es ist auch aufregend zu wissen, dass es im kommenden Jahr anders werden wird. Ich werde in einer neuen Situation sein und darin steckt etwas Aufregendes“. Magnussens Priorität liege zwar immer noch auf der Formel 1, jedoch sind wohl nur noch die unbesetzten Cockpits bei Alpine und Sauber realistisch – fraglich, ob sich diese Teams für den Dänen entscheiden.

Magnussen macht sich noch keinen Druck

Druck macht sich der Noch-Haas-Pilot allerdings noch nicht: „Es kommt einfach darauf an, was sich ergibt und welche Tür sich öffnet. Egal wo. Du machst es einfach Schritt für Schritt. Aktuell mache ich mir keinen Stress. Ich kann warten“, sagt Magnussen gelassen.

Ein Schritt in eine andere Rennserie erscheint also nicht ausgeschlossen. Es wäre nicht erste Wechsel für Magnussen: Schon im Jahr 2021 fuhr der 31-Jährige in der ISMA-Meisterschaft mit – und das durchaus erfolgreich. Ein Jahr später ging er dann zurück in die Formel 1. Es könnte sein letzter Stint in der Königsklasse sein.