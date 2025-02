Formel 1: Dringende Warnung für Ferrari-Star – er steht sofort unter Druck

Auch in der kommenden Saison dürften die Ansprüche bei Ferrari, trotz vielen Jahren ohne WM-Titeln, groß sein. Das Prestigeteam der Formel 1 hat vor allem ein großes Ass im Ärmel: seine Piloten.

Denn mit Charles Leclerc und Neuzugang Lewis Hamilton dürfte der italienische Rennstall eines der stärksten Fahrerduos der Formel 1 in den eigenen Reihen haben. Für einen dieser Stars ist der Druck in diesem Jahr jedoch besonders groß – er muss sofort liefern!

Formel 1: Leclerc auf dem Prüfstand

Charles Leclerc gilt im Formel-1-Kosmos als einer der talentiertesten Fahrer. In ganz große Erfolge konnte er das jedoch noch nicht ummünzen. Aus Sicht des ehemaligen Teambesitzers Eddie Jordan wird der Druck für den Monegassen durch die Ankunft von Teamkollege Hamilton jetzt deutlich größer.

Der 76-Jährige erklärt in seinem Podcast „Formula for Success“: „Ich würde Leclerc dringend raten, frühzeitig in die Gänge zu kommen, denn dann hat er noch die Möglichkeit, eine gewisse Dominanz zu zeigen. Je weiter die Saison voranschreiten wird, desto mehr Liebe wird Hamilton entgegengebracht, vom ganzen Land, denn Ferrari ist in Italien nun mal das Nationalteam. Ich glaube, Lewis sehnt sich nach dieser Zuneigung und wird darin aufblühen.“

Jordan prophezeit erfolgreiche Hamilton-Zeit bei Ferrari

Für Jordan ist Ferraris Wechsel von Carlos Sainz zu Lewis Hamilton eine deutliche Steigerung: „Charles ist jetzt seit sieben Jahren bei Ferrari. Ich schätze, er hatte in den vergangenen Jahren einen guten Weg gefunden, wie er mit Carlos Sainz umgehen soll. Aber ich glaube daran, dass Lewis bei Ferrari voll durchstarten wird. Vielleicht wird er dazu zwei oder drei Rennwochenenden brauchen, aber dann wird das richtig abgehen“.

Charles Leclerc könnte also ein hartes Jahr bevorstehen. Nichts hassen Rennfahrer mehr als den internen zweiten Platz. Dem 27-Jährigen dürfte nun daran gelegen sein, in seiner inzwischen achten Formel-1-Saison den großen Coup zu landen – und den Weltmeister-Titel wieder nach Maranello zu holen.