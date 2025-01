Formel 1 vor Fahrer-Beben! Teamboss bestätigt es selbst – „Ja, es stimmt“

Das neue Jahr ist da, die Saison 2025 wirft ihre Schatten voraus – doch noch immer steht nicht endgültig fest, wer in der Formel 1 fahren wird. Denn: Obwohl alle Cockpits inzwischen besetzt sind, denkt ein Team über einen Hauruck-Wechsel nach.

Im August erfüllte sich Jack Doohan den Traum vom Cockpit in der Formel 1, unterschrieb bei Alpine. Noch in seiner ersten Saison droht ihm schon wieder das Aus. Was bislang als heißes Gerücht schwelte, wurde nun von Chef-Berater Flavio Briatore persönlich bestätigt.

Formel 1: Alpine denkt über Fahrer-Wechsel nach

In Abu Dhabi war der große Moment gekommen. Seit Kindheitsbeinen hatte Jack Doohan auf eine Karriere in der Motorsport-Königsklasse hingearbeitet, am 8. Dezember fuhr er sein erstes Rennen. Der magere Platz 15 spielte nur eine Nebenrolle. Wichtig war vor allem, dass sich der Australier an das Auto gewöhnte, das ab 2025 sein Stammplatz werden sollte.

+++ Formel 1: Sergio Perez vor Blitzrückkehr? Experte hat eindeutige Vermutung +++

Im August bestätigte der französische Rennstall, dass Esteban Ocon seinen Platz räumen und durch Doohan ersetzt wird. Damit hatte das Team früh Klarheit bei den beiden Cockpits, oder etwa nicht? In der Folge tat sich auf dem Fahrermarkt noch einiges. Und eine Entscheidung der Konkurrenz brachte Alpine über die eigene ins Grübeln.

Muss Doohan für Colapinto weichen?

Als Williams sich für Carlos Sainz und damit gegen Supertalent Franco Colapinto entschied, biss sich so mancher Rennstall in den Hintern. Den jungen Argentinier hatte den gechassten Logan Sargeant in neun Rennen brillant vertreten und damit auf sich aufmerksam gemacht. Alpine horchte nach der Entscheidung der Konkurrenz besonders auf. Seither schwelte das Gerücht, das Team könnte sich kurzfristig doch gegen Doohan entscheiden und ihn für Colapinto wieder aus dem Auto werfen (hier mehr).

Denkt Alpine wirklich über diesen krassen Schritt nach? Chef-Berater Flavio Briatore lässt jetzt die Katze aus dem Sack: „Ja, es stimmt“, sagt er der „Sport Bild“ über das Gerücht, es gebe bereits regen Kontakt zu Colapinto. „Ich bin immer auf der Suche nach den besten Möglichkeiten für uns.“

Auch spannend:

Jac Doohan muss noch vor dem Start seiner ersten Saison in der Formel 1 wieder zittern. Schwenkt Alpine noch um und ersetzt ihn durch Franco Colapinto, wäre das nicht weniger als ein Fahrer-Beben in der Königsklasse.