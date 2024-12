Formel 1: Irre Wende um Colapinto! Youngster darf plötzlich hoffen

Franco Colapinto war wohl einer der spannendsten Fahrer der abgelaufenen Formel-1-Saison. Der Argentinier übernahm zur Jahreshälfte das Williams-Cockpit von Logan Sargeant, der sich zuvor einige eklatante Fehler leistete.

Ganz anders dagegen Colapinto, der die Formel 1 mächtig aufwirbelte und in seinen ersten Rennen sogar Teamkollege Alexander Albon hinter sich lassen konnte. Trotz einiger Unfälle zum Saisonende hinterließ der 21-Jährige einen bleibenden Eindruck. Nun könnte der Youngster doch noch ein Cockpit erhalten – ein Teamchef stößt die Tür auf!

Formel 1: Briatore schließt Colapinto-Verpflichtung nicht aus

Das Fahrerduo bei Alpine steht: Pierre Gasly und Jack Doohan werden in der kommenden Saison für den französischen Rennstall an den Start gehen. Doch schon jetzt macht Teamchef Briatore deutlich, dass keiner der beiden Piloten sicher ist: „Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Wir beginnen das Jahr mit Pierre und Jack, das garantiere ich. Danach werden wir im Laufe der Saison sehen“, sagte der 74-Jährige gegenüber „Le Parisien“.

Zwar betonte der Alpine-Boss noch zum Ende der vergangenen Saison, dass eine mögliche Colapinto-Verpflichtung erst für das Jahr 2026 in Frage käme, allerdings scheint man sich im Team schon jetzt umorientiert zu haben. Heißt: Liefern Gasly und Doohan in der kommenden Saison nicht ab, ist der Weg zu einer Colapinto-Ankunft bei Alpine wohl nicht weit.

Doohan unter Beobachtung?

Briatore zeigt sich bezüglich des möglichen Fahrerwechseln indes kalt: „Ich muss dem Team helfen, eine Situation zu erreichen, in der es Ergebnisse erzielen kann. Der Fahrer ist derjenige, der die Arbeit der fast eintausend Leute hinter ihm zu Ende bringen muss. Und wenn es einen Fahrer gibt, der keine Fortschritte macht, der keine Ergebnisse bringt, wird er ausgewechselt.“

Vor allem F1-Rookie Jack Doohan dürfte daher unter Beobachtung stehen. Während Pierre Gasly zuletzt vor allem zum Saisonendspurt starke Leistungen zeigte und Alpine quasi im Alleingang auf Rang sechs der Konstrukteurs-WM beförderte, hat Doohan einen solchen Kredit im Team noch nicht aufgebaut. Einen leichten Start dürfte der 21-Jährige also nicht haben.