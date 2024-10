Formel 1: Rückschlag im WM-Kampf? Verstappen mit übler Befürchtung

Spannung in der Formel 1! Wenige Rennen vor Saisonende ist es an der Spitze des Grids so offen wie schon lange nicht mehr. Zwischen Max Verstappen und Lando Norris bahnt sich ein packender Zweikampf bis zum Schluss an.

Zuletzt konnte Max Verstappen seinen Kontrahenten vorerst auf Distanz halten. Abschreiben sollte man Norris jedoch keineswegs. Nun könnte sich eine Mega-Wende im Duell um die Formel-1-Krone anbahnen – muss Verstappen zittern?

Formel 1: Verstappen droht Grid-Strafe

Dem dreimaligen Weltmeister dürfte beim zweiten freien Training in Mexiko bereits klar gewesen sein, was ihm nach seinem fünften Motorentausch der Saison blühen würde. Erlaubt sind eigentlich nur vier Wechsel pro Jahr, jedoch machte ein Problem im Kühlbereich seines Autos diese Entscheidung unumgänglich. Er wechselte auf einen Motor aus der aktuellen Saison.

Verstappen weiß derweil, was der Unittausch für ihn bedeuten dürfte: „Ich denke, es wird noch eine Strafe geben, ja“. Der Niederländer rechne nicht damit, mit seinem bestehenden Motorenpool durch den Saisonendspurt zu kommen. Auch bei den anderen Komponenten, wie etwa der Autobatterie und der Steuerelektronik, muss Verstappen aufpassen. Auch hier ist er bereits am Limit angelangt.

Wann muss Verstappen wechseln?

Gut möglich also, dass Verstappen schon zum kommenden Rennen in Brasilien auf einen neuen Motor außerhalb des 2024er-Pools zurückgreifen muss. Eine Gridstrafe dort könnte er wohl am ehesten verkraften, weil das Überholen auf der Strecke in Interlagos relativ leicht ist. Bestätigen wollte er den drohenden Motorenwechsel jedoch noch nicht vollends.

Für Lando Norris könnte es derweil die große Chance sein, noch einmal reichlich Boden auf Verstappen gutzumachen. Die Karten im Saisonendspurt dürften dann neu gemischt werden.