Formel 1: Mick Schumacher vor Comeback? Experte äußert große Zweifel

Lange sah es danach aus, als würde Mick Schumacher auch in der Formel-1-Saison kein Cockpit erhalten. Nach und nach wurden in den vergangenen Wochen die letzten Sitze verteilt – und jedes Mal ging der 25-Jährige leer aus.

Zuletzt durften alle deutschen Formel-1-Fans dann aber aufhorchen. Denn Mattia Binotto, seines Zeichen Geschäftsführer von Sauber, schloss ein Schumacher-Engagement in seinem Team für das kommende Jahr nicht aus. Kehrt der F2-Champion von 2020 nun zurück? Ein Experte äußert nun Zweifel!

Danner glaubt nicht an Schumacher-Rückkehr in die Formel 1

Im Interview mit „ran“ sprach Christian Danner, der insgesamt 36 Mal in der Formel 1 fuhr und die Rennserie seit Jahren als TV-Experte begleitet, seine Skepsis über eine F1-Rückkehr von Schumacher aus: „Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich würde mir wünschen, dass der Mick vernünftig ans Rennen fahren kommt, doch ich sehe nicht, dass das in der Formel 1 im Moment passiert“, so Danner.

Stattdessen hat der 66-Jährige an eine andere Empfehlung für Schumacher: „Deshalb sollte er in die USA gehen und IndyCar fahren. Dort kann er sich mit sehr guten Leuten messen und dort hat er eine richtig große Chance, weil alle dasselbe Auto fahren“. Einen möglichen Wechsel in die DTM bezeichnet Danner derweil als „fürchterlichen Abstieg“. Dieser steht derzeit aber wohl auch nicht zur Debatte.

Danner deutlich: „Dann ist er definitiv Letzter“

Eine Vertragsverlängerung von Sauber mit Valtteri Bottas hält Danner derzeit für am wahrscheinlichsten: „Das ist die einzig richtige Entscheidung. Bottas macht seinen Job. Der bringt alles mit, was er mitbringen muss. Und schnell genug ist er allemal“.

Zu einem möglichen Schumacher-Wechsel sagt Danner abschließend: „Wenn Mick dort fahren würde, dann ist er definitiv Letzter. Er kommt dann quasi vom Regen in die Traufe. Das macht keinen Spaß und ist nichts, was einen jungen Fahrer weiterbringt“. Klare Worte des ehemaligen F1-Piloten. Ob sich Schumacher diese zu Herzen nehmen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.