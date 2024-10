Formel 1: Es wird immer hitziger! Brisanter Zoff geht in die nächste Runde

Der WM-Kampf zwischen McLaren und Red Bull geht in die heiße Phase. In den letzten Formel-1-Rennen geht es für diese beiden Teams um nicht weniger als die Königsklasse-Krone. Die Anspannung ist allen beteiligten sichtlich anzumerken.

Denn beide Parteien schießen immer wieder gegen die Konkurrenz. In den vergangenen Tagen sind mit McLaren-Boss Zak Brown und Red Bull-Berater Dr. Helmut Marko zwei Formel-1-Funktionäre aneinandergeraten. Brown legt nun nach.

Formel 1: Brown schießt weiter gegen Marko

Marko hatte sich zuletzt über die mentale Verfassung von McLaren-Pilot Norris geäußert. Das gefiel Brown überhaupt nicht. Im Rahmen des Großen Preises der USA hat der Brite deutlich gemacht, was er von den Aussagen des Österreichers hält.

Nun hat sich Marko entschuldigt. „Wenn es falsch ausgelegt wurde, dann tut es mir leid“, betonte er. Doch für Brown ist das Thema wohl noch nicht gegessen. „Es ist sinnlos, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist nicht das erste Mal, dass er solche Kommentare von sich gibt und wird sicher nicht das letzte Mal bleiben“, so der McLaren-Boss.

++ Formel 1: Red Bull erntet heftige Kritik nach Ricciardo-Aus – jetzt reagiert der Rennstall ++

Das Thema mentale Gesundheit, das Norris erklärtermaßen sehr am Herzen liegt, sei eine „ernste Sache“ und Markos Art, darüber zu reden, eine „Geschmacklosigkeit“. Das Verhältnis der beiden Top-Teams ist derzeit wahrlich nicht das Beste.

Norris erster oder Verstappens vierter Streich?

In etwas mehr als sechs Wochen wird der neue (oder alte) Weltmeister feststehen. Bis dahin dürfte es noch so einige Wortgefechte und Sticheleien zwischen den beiden Formel-1-Rennställen geben. Red Bull konnte in den vergangenen zwei Jahren mühelos zum Titel fahren, das ist dieses Jahr anders.

Weitere News:

Daher ist auch die Anspannung bei Marko, Christian Horner und Co. groß. Die Stimmung im Paddock ist hitziger und der Ton wird zunehmend rauer. Es dürfte ein ganz heißer und wilder Kampf um den Titel werden.