Formel 1: Red Bull erntet heftige Kritik nach Ricciardo-Aus – jetzt reagiert der Rennstall

Der Grand Prix in Singapur dürfte für Daniel Riccirado der Letzte in seiner langjährigen Formel-1-Karriere gewesen sein. Nach durchwachsenen Leistungen im Racing-Bulls-Auto musste er sein Cockpit an Liam Lawson abgeben.

Obwohl sein Abgang schon vor dem Singapur-GP als beschlossen galt, ließ sich Red Bull mit der offiziellen Verkündung der Entscheidung bis weit nach Rennende Zeit. Dafür ernteten sie in der Formel 1 eine Menge Kritik – nun äußert sich der Rennstall zu den Vorwürfen!

Formel 1: Racing-Bulls-Boss gibt Fehler bei Ricciardo-Entlassung zu

Vor dem Rennwochenende in Austin hat Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies indirekt Fehler bei der jüngsten Entlassung von Daniel Ricciardo zugegeben: „Ja, es war frustrierend, und ja, ihr liegt richtig, es war nicht ideal, auf diese Weise den Singapur-GP mit Daniel anzugehen.“ In erster Linie sei es dabei für Ricciardo selbst „nicht ideal“ gewesen, wie Mekies weiter betont.

Auch interessant: Formel 1: Mercedes plant radikale Änderung – Auto muss herhalten

Genauere Gründe für die Entscheidung nannte der 47-Jährige nicht: „Aus vielen verschiedenen Gründen haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, ohne Ankündigung in das Wochenende zu gehen, und von da an mussten wir uns damit auseinandersetzen. Es ist eine Entscheidung, die wir im Nachhinein vielleicht anders treffen würden, aber wir waren uns einig, sowohl das Team als auch die Fahrer, dass wir das durchziehen wollten“, so Mekies.

„Hat gezeigt, dass er größer ist als die Formel 1“

Der Teamchef freute sich mit Ricciardo über den Zuspruch, den der Australier bei seinem voraussichtlich letztem Grand Prix erfahren hat: „Die Liebe, die er am Singapur-Wochenende noch einmal gespürt hat, war etwas Herausragendes. Das hat gezeigt, dass er größer ist als die Formel 1“, so Mekies abschließend.

Warme Worte des Racing-Bulls-Boss, der offenbar versucht, den Wind in dieser Angelegenheit aus den Segeln zu nehmen. Das Team wird nun hoffen, dass Ricciardo-Nachfolger Liam Lawson seinen Teil mit guten Leistungen dazu ebenso beiträgt.