Formel 1: Sorgenfalten bei McLaren! WM plötzlich in Gefahr?

Mercedes hatte seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära den besten Motor der Formel 1. Besonders die Zuverlässigkeit blieb lange eine Stärke. Doch in den letzten zwei Rennen traten plötzlich vermehrt Probleme auf. Drei der jüngsten Motorenausfälle betrafen Mercedes-Aggregate, was Skepsis an ihrer bisherigen Standfestigkeit aufkommen lässt.

Zwei Defekte ereigneten sich im Mercedes-Werksteam. Zusätzlich fiel Fernando Alonsos Aston Martin in Monaco einem Ausfall zum Opfer. Der Defekt von Kimi Antonelli in Imola beruhte hingegen nicht auf einem Motorenproblem, sondern auf einem Fehler am Gaspedal. Dadurch verschärften sich zunächst die Bedenken um die Motoren nicht weiter.

Formel 1: Technik kostet WM-Punkte

Andy Cowell, Renningenieur für Mercedes, erklärte, das Monaco-Problem bei Fernando Alonso sei erst ab Runde 21 spürbar gewesen. Ein technisches Problem kostete Aston Martin wichtige Punkte und einen möglichen sechsten Platz. Am Tag zuvor zerstörte ein Kurzschluss im Kabelbaum George Russells Qualifying-Chancen beim Werksteam. Die Zündung des Verbrennungsmotors fiel dadurch komplett aus.

Eine Woche danach traf es erneut einen Mercedes-Motor. Kimi Antonelli musste in Spanien in Runde 53 aufgeben. Rauch aus dem Auspuff deutete auf ein schwerwiegendes Problem hin. „Wir wissen noch nicht, was das Problem war“, erklärte Mercedes-Technikchef James Allison. Der beschädigte Motor wird derzeit in Brixworth analysiert.

McLaren bislang ohne Probleme

McLaren als weiteres Kundenteam blieb bisher verschont. Sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris fuhren ohne technische Defekte. Doch selbst ein einziger Ausfall könnte die Formel-1-Weltmeisterschaft verändern. Der Rückblick auf Malaysia 2016 zeigt: Motorenprobleme können Titelkämpfe entscheiden.

James Allison betonte die Bedeutung der Untersuchungen: „Wir werden herausfinden, was wir jetzt für den restlichen Pool an Motoren beachten.“ Mercedes arbeitet daran, seine Motorenprobleme in der Formel 1 zu analysieren, um die Zuverlässigkeit nicht nur für das Werksteam, sondern auch für die Kundenteams zu sichern.

